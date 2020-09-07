Худший сценарий с COVID-19 в Украине можно предотвратить, – эпидемиолог

В Украине может стать реальностью худший прогноз по эпидемии коронавируса, заболеваемость COVID-19 будет расти по объективным причинам, но ее можна предотвратить.

Развитие эпидемии во многом будет зависеть от рядовых граждан и объектов хозяйствования. Такое мнение OBOZREVATEL высказала врач-эпидемиолог Людмила Мухарская.

По ее словам, возвращение украинцев из отпусков, начало учебного процесса в школах и восстановление деловой активности будут способствовать более плотной коммуникации людей между собой, а значит и более активному распространению вируса.

Врач допустила, что любой негативный прогноз по COVID-19 в Украине может стать реальностью, однако, она напомнила, что ни разу подобные прогнозы, которые озвучивались ранее, не реализовались.

По ее оценкам, в случае нехватки коек в инфекционных отделениях больниц можно будет использовать возможности непрофильных медицинских учреждений.

Мухарская отметила, что рядовые граждане и объекты хозяйствования, в частности, заведения общественного питания, магазины и т.п. должны ответственно относиться к карантинным правилам, а государство, в свою очередь, должно контролировать их соблюдение.

"Если все эти три составляющие будут работать в комплексе, все будут соблюдать противоэпидемические правила, то, возможно, риск будет меньше", – заявила медик.

Как писал OBOZREVATEL, эксперт по вопросам иммунологии и вирусологии Светлана Доан предположила, что во время осенней вспышки острых респираторных заболеваний сезонный грипп может вытеснить коронавирус.