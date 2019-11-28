"Худшая вещь, которую я видел!" Кабаны загрызли женщину прямо возле дома

В Техасе (США) на 59-летнюю женщину напало стадо кабанов, она не выжила.

Как пишет ВВС, Кристин Роллинз находилась возле дома, в котором она ухаживала за пожилой женщиной. В этот момент на нее напали кабаны.

Пострадавшую нашла 84-летняя женщина, которая в тот день так и не дождалась свою смотрительницу.

Шериф округа Чемберс Брайан Готорн заявил, что в свои 35 лет это худшая вещь, которую он когда-либо видел.

Дикие кабаны загрызли женщину прямо возле дома УНИАН

"Без сомнения я считаю, что там было несколько животных. Это подтверждают различные размеры укусов", - сказал Готорн.

По его словам, еще до того, как тело было обнаружено, собаки домовладельцев, прогнали кабанов от дома.

Шериф сообщил, что в последнее время жители местности жалуются на этих зверей. Именно поэтому чиновники заложили ловушки для них.

Как писал OBOZREVATEL, ранее в Мариуполе крыса чуть не загрызла 4-летнего ребенка. Животное набросилась на девочку, когда та лежала в кроватке.

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