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9 декабря • обновлено в 04:09
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"Хрущев подарил Крым!" Экс-нардеп оскандалился антиукраинским заявлением

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Экс-нардеп Верховной рады от "Партии Регионов" Алексей Журавко заявил, что Украина якобы неблагодарна за территории, которые ей "подарили" советские правители.

Об этом он написал на своей странице в запрещенной в Украине социальной сети "ВКонтакте". По его словам Киев не дорожит тем, что им "просто так отдали то, что русским царям и могучей империи давалось кровью и потом".

"Ленин создал квази-государство – УССР. Сталин приумножил земли Украины ее западными областями. Хрущев с "барского плеча" подарил Крым", – пояснил он.

Экс-нардеп Алексей Журавко

Экс-нардеп Алексей Журавко

Новости
Россия завербовала и "кинула" на деньги антиукраинского пропагандиста

Журавко заявил, что вместо того, чтобы развивать, сохранять и укреплять то, что было подарено СССР "без боя, без крови", украинские власти "начали разваливать".

Это якобы и стало причиной того, что "Крым вернулся в состав России, а Донбасс может отделиться от Украины".

Как писал OBOZREVATEL, российский пропагандист и политолог сознался, что Россия развязала войну на Донбассе, чтобы вынудить Украину признать аннексию Крыма. На самом деле этот регион агрессору не нужен и даже наносит ущерб.

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Читайте все новости по теме "Аннексия Крыма" на OBOZREVATEL.

Автор
Глеб Иванов
Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина
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Нож Всвину
Нож Всвину
Здравомыслящий украинец. Неужели, некоторых майданный чаёк с печеньками отпускать начал?
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