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19 апреля • обновлено в 13:55
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Дмитрий Быков
Дмитрий Быков
Известный российский поэт, писатель, журналист Все статьи автора

Христос воскрес — а все на карантине

2.3т

Христос воскрес — а все на карантине.

Москва лежит безвидна и пуста.

И красные бы так не запретили

Собраться в честь воскресшего Христа.

Но вирус оказался хуже красных,

Он новую забаву отыскал —

Заставил жаться в норах безопасных

И бегать за жратвой по пропускам.

Иуда между тем не унывает,

Каифа окормляет свой приход,

Пилат не только руки умывает,

Но даже санитайзером протрет…

"Как предавать — так все по расписанью,

Как распинать — спешит любой кретин,

А праздновать, когда я воскресаю,

Уже не позволяет карантин?"

Да, люди таковы, других не надо,

Такими их запомнил Берешит*.

Уж если отказались от парада,

То Пасхи им никто не разрешит.

И хорошо, что тайное веселье

В пустующей столице разлито:

Все как тогда. Поскольку Воскресенья

Тогда отнюдь не праздновал никто.

Нас обнулили, нас закоротили:

Тогда ведь, как сегодня, день-деньской

Сидели по домам на карантине,

Задавленные страхом и тоской,

И думали спастись от карантина

Не мужеством, а маской на лице,

Молчанием, приемом каротина

И будущего витамина С.

И тоже, кстати, было чувство кары,

Настигнутой возмездием страны,

И римляне (как ныне санитары)

Внушали нам сознание вины.

Одни впадали в злобу и занудство,

Других томил неотданный кредит —

И Бог, казалось, нет, не отвернулся:

Напротив, повернулся и глядит.

"Христос Воскрес!" — не праздник, а свобода,

Крушенье гетто, обрушенье стен.

Иные не заметят перехода,

Но и Христос вернулся не ко всем.

И эту весть приносит Магдалина,

Отверженное всеми существо.

Она не убоится карантина.

Чего бояться падшим? Ничего.

*Берешит — библейская Книга Бытия

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Дмитрий Быков Дмитрий Быков
Темы
Пасха Карантин в Украине
Тег
карантин
Источник
Источник: Новая газета
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