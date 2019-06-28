"Христос полез за сигаретами": Соколова высмеяла прослезившегося Путина

Украинская журналистка Янина Соколова потроллила президента России Владимира Путина за историю, которую он назвал самой постыдной за последние 20 лет.

В эфире программы "Вечер с Яниной Соколовой" она прокомментировала его ответы на "Прямой линии" с россиянами. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

По словам журналистки, больше всего ее поразил момент, когда Путин рассказал о случае, за который ему стыдно, и чуть не расплакался. Так, российский лидер вспомнил, что он потерял записку от одной пенсионерки и не смог ей помочь.

Соколова высмеяла Путина

"Гениально, Путину последний раз было стыдно в начале 2000-х годов. Он что, за 20 лет даже на ногу никому не наступил? Иисус Христос где-то там на небе полез сейчас за сигаретами", – отметила Соколова.

Журналистка перечислила все ужасающие события начала 2000-х и возмутилась, что Путин назвал своей самой большой болью бабушку, которую мог без труда разыскать, учитывая все возможности президента.

"За что ему было стыдно: за Чечню, Беслан, Норд-Ост, Курск? Ой, потерял записку бабушки и 20 лет за это стыдно и больно вспоминать?" – отреагировала она.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Соколова разнесла Россию за откровенное вранье о катастрофе MH17 на Донбассе.

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