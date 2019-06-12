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/Общество

"Хотят уничтожить Россию!" Герман оскандалилась спичем об Украине в НАТО

2.2тЧитать материал на украинском

Одиозная экс-советница беглого президента Украины Виктора Януковича, Анна Герман угрожающе заявила, что вступление Украины в НАТО выльется в большую войну с Россией на нашей территории.

Кроме того, она обвинила Запад в том, что он якобы пытается превратить Украину в разменную монету в противостоянии с Кремлем. Скандальные заявления одиозная экс-политик озвучила в эфире телеканала NewsOne (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Украина имеет шанс быть процветающим государством только тогда, когда она не будет воевать ни с Россией, ни с Западом. А вступив в НАТО, Украина подвергается очень жесткому конфликту с Россией. И это вечная опасность, вечный дамоклов меч, который может висеть над Украиной", – озвучила Герман откровенно прокремлевскую риторику.

Анна Герман

Анна Герман

Скриншот видео

Новости
"Спаси, Господи, Россию!" Скандальная Герман "помолилась" за Москву в прямом эфире

"Да, Украину хотят сделать буфером, государством, которое станет механизмом для уничтожения России. Но это сегодня – завтра могут мировые тренды измениться, Вашингтон и Москва могут найти взаимопонимания между собой. Что тогда будет делать Украина, которая делает однозначные такие ставки? Поэтому возвращение к нейтральному статусу Украины – это основная задача и стратегия нынешней оппозиции", – добавила скандальная экс-советница Януковича.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Герман выступила за возобновление отношений с Россией. Она заявила, что Киеву нужно искать компромисс с Москвой. По ее словам, Россия якобы осознала, что совершила ошибку, решив "обострить конфликт".

Также скандальная экс-советница Януковича призналась, что подумывала над тем, чтобы стать автором инициативы по переименованию Украины. По ее словам, это должно было дать обществу возможность по-другому посмотреть на теорию о "братских народах".

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Читайте все новости по теме "российская пропаганда" на OBOZREVATEL.

Темы
российская пропагандаРоссийско-украинский конфликт
Персона
Анна Герман
Место
Украина
Тег
НАТО
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Засеян Газон
Засеян Газон
Гарри Ппоттер в маразме
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1
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Губань Сергій
Губань Сергій
Віддайте її до зоопарку якогось російського містечка в якості благодійної допомоги зі збереження вимираючого виду земної фауни !
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2
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КАРПАТСЬКИЙ Вовк
КАРПАТСЬКИЙ Вовк
Єпанута.
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