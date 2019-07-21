"Хотят представить меня выжившим из ума!" Филарет рассказал о приеме лекарств

Патриарху Филарету Филарету накануне объединительного Собора в 2018 году врачи порекомендовали принимать препараты, от которых он вскоре отказался.

Об этом он рассказал в интервью "Сегодня", комментируя заявление ПЦУ о странных лекарствах для патриарха.

"Принимал я лекарство, оно не помогло, и я от него отказался", - сказал он.

При этом Филарет заявил, что это не были происки врагов.

Филарет 24 канал

"Нет. Это просто лекарство, которое мне не подошло. Остальное — спекуляции. Хотят представить меня больным, выжившим из ума и поэтому отправить на покой, чтобы управлять церковью так, как они хотят. А точнее — так, как им скажут. Ради этого вся эта инсинуация — и о болезни, и о старчестве. Все направлено на одну цель — отправить патриарха Филарета на покой, ликвидировать Киевский патриархат и церковью управлять так, как им скажут", - заключил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в ПЦУ заявили, что патриарх Филарет дал интервью пропагандистам издания "Россия 24" из-за болезни.

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