Хотят дружить с РФ: ролик с молодежью в Киеве разгневал украинцев

В Киеве блогер снял ролик с молодежью, настроенной на "дружбу с Россией".

"В Киеве российский блогер нашел любителей "дружбы с РФ" и распространяет этот видос в сети. У неподготовленного зрителя может сложиться впечатление, что киевляне уже готовы дружить с "русским миром", – подписал ролик на своей странице в Facebook Сергей Наумович. (Чтобы посмотреть видео, проскрольте страницу до конца)

Так, молодежь рассказала, что все "нормально закончится" между странами, и дружить нужно с Россией и Беларусью, потому что они "ближе к Украине". Также, они считают, что с Западом отличается вера.

Пользователи сети предположили, что эти люди просто приехали в Киев.

"Это такие киевляне, как я балерина", "Да, вероятно, что приезжие", "Лучше бы я не смотрел этот невнятный бред", – прокомментировали видео.

Блогер ответил, что лучше знать, с какими людьми украинцам иногда приходится находиться под одной крышей в супермаркете или кинотеатре.

Многие возмутились такой позиции на фоне агрессии России на Донбассе, из-за которой гибнут украинцы.

"Я бы их всех собрал и отвез на передовую копать окопы под обстрелами. Хай дружат", "Интересно спросить у них о дружбе с Россией после того, как они похоронят кого-то из своих близких из за войны на Донбассе", "Непонятно только, чего им позволяют ходит по улицам Киева и пардон "г**ть", наши в Москве так не гуляли. Хотя дружинники их обходили, мерзавцев", – возмутились в сети.

"Каша в голове. По Раше бы проехали с Запада на восток, сходство поискать", – отметили пользователи.

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