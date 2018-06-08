УкрEngРус
Регистрация
ГлавнаяБлоги

Хотят дружить с РФ: ролик с молодежью в Киеве разгневал украинцев

2.3тЧитать новость на украинском

В Киеве блогер снял ролик с молодежью, настроенной на "дружбу с Россией".

"В Киеве российский блогер нашел любителей "дружбы с РФ" и распространяет этот видос в сети. У неподготовленного зрителя может сложиться впечатление, что киевляне уже готовы дружить с "русским миром", – подписал ролик на своей странице в Facebook Сергей Наумович. (Чтобы посмотреть видео, проскрольте страницу до конца)

Так, молодежь рассказала, что все "нормально закончится" между странами, и дружить нужно с Россией и Беларусью, потому что они "ближе к Украине". Также, они считают, что с Западом отличается вера.

Новости
Дружба с Россией? Новый премьер Италии пообещал прогресс в вопросе санкций

Пользователи сети предположили, что эти люди просто приехали в Киев.

"Это такие киевляне, как я балерина", "Да, вероятно, что приезжие", "Лучше бы я не смотрел этот невнятный бред", – прокомментировали видео.

Блогер ответил, что лучше знать, с какими людьми украинцам иногда приходится находиться под одной крышей в супермаркете или кинотеатре.

Многие возмутились такой позиции на фоне агрессии России на Донбассе, из-за которой гибнут украинцы.

"Я бы их всех собрал и отвез на передовую копать окопы под обстрелами. Хай дружат", "Интересно спросить у них о дружбе с Россией после того, как они похоронят кого-то из своих близких из за войны на Донбассе", "Непонятно только, чего им позволяют ходит по улицам Киева и пардон "г**ть", наши в Москве так не гуляли. Хотя дружинники их обходили, мерзавцев", – возмутились в сети.

"Каша в голове. По Раше бы проехали с Запада на восток, сходство поискать", – отметили пользователи.

Как сообщал OBOZREVATEL, 19 мая президент Петр Порошенко подписал указ об отзыве представителей страны из всех уставных органов СНГ.

Читайте все новости по теме "российская пропаганда" на Обозревателе.

Темы
российская пропагандаРоссийско-украинский конфликт
Персона
Сергей Наумович
Место
УкраинаКиев
Объект
СНГ
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
11
3
Смешно
0
Интересно
2
Печально
3
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие

Наши блоги