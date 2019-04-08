|Общество
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
набора чаев Участвовать
Приз
Регистрация
ГлавнаяБлоги

/Общество

"Хотят, чтобы нас не было": Цимбалюк напомнил украинцам о целях "русского мира"

1.3тЧитать материал на украинском

Россия не успокоится до тех пор, пока не добьется своей главной цели — уничтожения Украины как государства.

Поэтому украинцам никогда не стоит забывать об этом и позволять оккупантам хоть как-то приближаться к воплощению своего преступного плана. Об этом заявил украинский журналист Роман Цимбалюк в своем видеоблоге на YouTube (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Роман Цимбалюк

Роман Цимбалюк

Скриншот видео

"Они хотят, чтобы нас не было. В прямом смысле этого слова хотят, чтобы не было государства Украина. И когда мы живем в такой ситуации, соответственно, вопрос безопасности важен. Я не хочу жить, как в Донецке! Я не хочу, чтобы оккупанты топтали наш самый классный украинский флаг! А в приход россиян будет именно это. Я не хочу, чтобы они рассказывали нам, в том числе русскоязычным украинцам, о том, что никто не хочет изучать украинский язык, поэтому давайте закроем на хр*н все школы. А на Донбассе и в Крыму получилось именно так", — объяснил свою точку зрения журналист.

Новости
"Х*евы русские защитники!" Цимбалюк сильно ответил на откровения оккупанта о войне на Донбассе

"И когда Жириновский, говорит, что Крым — это только начало, им нужно вернуть всю Украину, я эти слова воспринимаю серьезно. Я не считаю его идиотом старым, дурным или еще каким-то. Эти слова надо воспринимать серьезно. Кто думает, что он клоун, — посмотрите на Крым. Он эти слова говорил от 2014 года. И, соответственно, это все сбылось", — предостерег Цимбалюк украинцев.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Цимбалюк заявил, что Украина имеет только два пути возвращения временно оккупированных Крыма и части Донбасса — продолжения боевых действий или ожидания распада России.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на OBOZREVATEL.

Тема
Российско-украинский конфликт
Персона
Роман Цимбалюк
Место
Украина
Поделиться в Facebook
3
Комментарии
1
638
Смешно
52
Интересно
55
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Михайлов Андрей
Михайлов Андрей
Потому что Цимбалюк не хочет жить как в Украине, он живет в России...
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
UaDonetsk Umka
UaDonetsk Umka
Правильно, испокон веков ордынское цапьё мечтает уничтожить Русь (в современной интерпретации Украина), по-этому для спокойствия и мира, нам нужно уничтожить Козлятню, по другому рузька мразь от нас не отцепится
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Дейман Алон
Дейман Алон
ГИМН ПИДОРОССИИ педеРашка — дебильных кацапов держава, Тюрьма ты народов, а не страна. Кремлевских тиранов смердящая слава — На подлянки готовых во все времена! Империя Путлера стала рашистскою, Чуждых народов союз меж собой, Соседи узрели: основа - фашистская! Развались, ты – Рашка, наш путь не с тобой! От южных морей до полярного края Загубленных помнят леса и поля. Одна ты на свете, одна ты чужая — Забытая Богом тартаров земля! Никогда ты Раша, не будешь народною, Угнетатель народов ты ж вековой, Варваров суть, а не свободная! Жажда крови движет тобой! Широкий простор для мук, а не жизни Не приблизиться вам к небесным вратам. С русским миром лезете в душу как слизни. Такого счастья не пожелаешь врагам! Империя Путлера стала рашистскою, Чуждых народов союз меж собой, В мире прозрели: основа - фашистская! Никто не желает родниться с тобой!
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Блоги / мнения