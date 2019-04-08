"Хотят, чтобы нас не было": Цимбалюк напомнил украинцам о целях "русского мира"

Россия не успокоится до тех пор, пока не добьется своей главной цели — уничтожения Украины как государства.

Поэтому украинцам никогда не стоит забывать об этом и позволять оккупантам хоть как-то приближаться к воплощению своего преступного плана. Об этом заявил украинский журналист Роман Цимбалюк в своем видеоблоге на YouTube (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Роман Цимбалюк Скриншот видео

"Они хотят, чтобы нас не было. В прямом смысле этого слова хотят, чтобы не было государства Украина. И когда мы живем в такой ситуации, соответственно, вопрос безопасности важен. Я не хочу жить, как в Донецке! Я не хочу, чтобы оккупанты топтали наш самый классный украинский флаг! А в приход россиян будет именно это. Я не хочу, чтобы они рассказывали нам, в том числе русскоязычным украинцам, о том, что никто не хочет изучать украинский язык, поэтому давайте закроем на хр*н все школы. А на Донбассе и в Крыму получилось именно так", — объяснил свою точку зрения журналист.

"И когда Жириновский, говорит, что Крым — это только начало, им нужно вернуть всю Украину, я эти слова воспринимаю серьезно. Я не считаю его идиотом старым, дурным или еще каким-то. Эти слова надо воспринимать серьезно. Кто думает, что он клоун, — посмотрите на Крым. Он эти слова говорил от 2014 года. И, соответственно, это все сбылось", — предостерег Цимбалюк украинцев.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Цимбалюк заявил, что Украина имеет только два пути возвращения временно оккупированных Крыма и части Донбасса — продолжения боевых действий или ожидания распада России.

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