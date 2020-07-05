Президент Владимир Зеленский после стрельбы в центре Киева требует от генпрокурора Ирины Венедиктовой и министра внутренних дел Арсена Авакова обеспечить недопущение насилия на улицах страны. Об этом сообщает Офис президента.

"Требую от генерального прокурора и министра внутренних дел системной и слаженной координации в работе, направленной на недопущение эскалации насилия на улицах страны, принятия понятных и эффективных превентивных мер для предотвращения этого и обеспечения мирного и спокойной жизни граждан Украины", - сказал он. Напомним, что после драки со стрельбой пострадали три человека, десять участников конфликта задержали.

Хотите, я вам объясню, как Президент управляет страной? Он открывает Фейсбук, или не знаю, что он там открывает, Яндекс-новости, смотрит, что обсуждают в интернете, и делает заявление.

Десять великовозрастных дебилов подрались по пьяни на Бесарабке. Кто-то снял на мобилку и выложил в интернет.

Президент из Одессы делает грозные бровки и пишет видосик.

Эскалация насилия на улицах страны. Не х*р в стакане.

Государственного уровня проблема!

Бинго. Госуправление dоne.

Можно на пляж.

Доброе утро.