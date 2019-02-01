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Елена Кудренко
Елена Кудренко
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Хотите плестись по жизни лузерами а-ля россияне?

1.7т

Студия Ганапольского. Сейчас без привязки к тому, нравится он кому-либо или нет. Там речь в другом. Богословская встает и спрашивает студию:

– Скажите, ведь никогда еще не было такого, чтобы на стол поставить было нечего, правда?

Зал, полный пенсионеров, аплодирует и кивает головой. Ганапольский уточняет:

– Поднимите руки те, кому есть нечего. Ну, не стесняйтесь. Никто не поднимает. – Ну, а есть те, у кого не было оливье на Новый Год?

– Оливье – не красная икра, – ответ.

Дальше про то, что посмотрите, как одеты бедные люди, в костюмах – которым 100 лет, и какая у них обувь, и как им тяжело… (Богословская). Ганапольского это взбесило, конечно.

И вот тут у меня есть вопросы: у кого из зрителей была красная икра вместо оливье в 1991-м? В 1994-м? В 1999-м? В 2004-м? В 2010-м? Если не было – то почему? Войны же не было? И разве не вы выбирали?

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– У кого из пенсионеров были костюмы от Армани в 1991-м? В 1994-м? В 1999-м? В 2004-м? В 2010-м? Если не было, то почему? Войны же не было? И разве не вы выбирали?

– Кто из “зубожiлих” не жаловался на курс доллара, высокую коммуналку, маленькую зарплату или пенсию в 1991-м? В 1994-м? В 1999-м? В 2004-м? В 2010-м? Если все жаловались, то почему? Войны же не было? И разве не вы выбирали?

– Каковы основания и предпосылки сегодня дать вам икру вместо оливье, дорогие костюмы и высокие пенсии? И почему это должно упасть с неба? Если не упало в 1991-м, в 1994-м, в 1999-м, в 2004-м, в 2010-м? Ведь войны же не было? Ах, хватит прикрываться войной? А почему нельзя? Куда же я ее дену, если она Есть??? И разве не я/мы/наше поколение должно предъявлять ВАМ претензии, что ВЫ позволили стране уйти вслед за Россией? Которая сама в жопе, и нас туда затащила?

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Почему в ваших бедах виноваты все, кроме вас самих? Слушайте, “зубожилые”. Вот если бы не было примера выхода из этого болота Польши, Эстонии, Латвии, Литвы, Финляндии – то можно было бы успокоиться и обреченно говорить: ну, ни у кого же не получилось.

Если честно, то и это не повод – чтобы плестись по жизни лузерами а-ля россияне.

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Автор
Елена КудренкоЕлена Кудренко
Темы
Экономика Украины: прогнозыРоссийско-украинский конфликт
Персоны
Матвей ГанапольскийИнна Богословская
Место
Украина
Теги
Россиявойна
Источник
Источник:www.pro-vlasne.net
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кастрюлько скакун
кастрюлько скакун
хотелось-бы напомнить этой блогерше что в России было 2 чеченских войны, война с грузией и сейчас в Сирии, но это не помешало России в 3 раза повысить уровень жизни по сравнению со скакуасией.
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Белый господин
Белый господин
Критерии успеха у всех разные. Польша, и прибалтийские тигры за свое положение, которое вызывает у вас зависть заплатили потерей населения, да и долгов набрали прилично. Радует то, что нынешние молодые блогеры не применяют на себя то падение страны волнующим домкратом, которое началось после 2014 года, за которое у них их дети спросят. А вот пенсионеры виноватые, потому что мало наследства оставили. Быстро кончилось.
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