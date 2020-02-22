Кондратюк: Россия хочет сделать Украину своим округом – "Малороссией"

Президент Украины Владимир Зеленский должен понять, что с Россией можно договориться только при одном условии – если мы согласимся стать округом Федерации, то есть "Малороссией".

Об этом в интервью OBOZREVATEL сказал продюсер Юрий Кондратюк. По его мнению, украинский президент, намекая на потепление в отношениях с Россией, до конца еще и не понял, с кем именно имеет дело (полный текст интервью читайте тут).

"О чем вы хотите договориться, чтобы Россия забрала не только Крым и Донбасс? Вы об этом хотите договориться? Или же Зеленский поймет, что с Россией мириться нельзя, либо мы станем ее округом, то есть "Малороссией". Мне кажется, он до конца не понял, с каким коварным врагом имеет дело", – допустил Кондратюк.

Владимир Зеленский и Владимир Путин

На уточнение OBOZREVATEL, когда же для Украины наступает время Х, он ответил, что оно уже наступило.

"Не исключаю, что это время мы уже прошлепали – это встреча Зеленского с Меркель и Макроном. Это и была неотвратимость, после чего Европа забьет на нас, а мы можем хоть удавиться. Выйдет на улицы 15 млн украинцев и скажут: "Какая разница – рубли или гривни. Лишь бы все улицы в Кривом Роге были освещены. Но я оптимист, агрессор будет наказан, а Украина будет двигаться только вперед", – подытожил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, российский политолог Валерий Соловей считает, что нынешнее военное обострение на Донбассе со стороны России – это лишь слабое предупреждение Кремля, адресованное президенту Украины Владимиру Зеленскому.

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