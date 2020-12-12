Хотим сохранить профессиональную полицию? Придется повысить зарплаты

Антон Геращенко Общество 12:52, 12.12.2020

У нас есть определенное несоответствие зарплаты следователя в 12-14 тысяч гривен из нагрузкой, которая на него идет, с тем, что не можем долго удерживать на работе людей, которые работают по 14 000 гривен и должны распутывать очень сложные схемы с участием преступников, которых защищают адвокаты, которые зарабатывают сотни тысяч гривен в месяц. Поэтому есть определенная ситуация, что нужно повышать уровень зарплаты полицейским.

Комментировать
Общество

Смотрите также

Несколько стран пожаловались на подделку результатов ПЦР-тестов в Украине – Минздрав

Умер российский актер Валентин Гафт

В России ввели санкции против "слуг народа": все фамилии

От осложнений COVID-19 умерла 28-летняя волонтер из Запорожья, помогавшая военным. Фото и видео

"О семье подумай, черт!" В Хмельницкой области ветеранам АТО угрожают из-за конфликта с нардепом Лабазюком