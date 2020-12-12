У нас есть определенное несоответствие зарплаты следователя в 12-14 тысяч гривен из нагрузкой, которая на него идет, с тем, что не можем долго удерживать на работе людей, которые работают по 14 000 гривен и должны распутывать очень сложные схемы с участием преступников, которых защищают адвокаты, которые зарабатывают сотни тысяч гривен в месяц. Поэтому есть определенная ситуация, что нужно повышать уровень зарплаты полицейским.

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