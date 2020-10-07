В 2014-м году на въезде со стороны мирных частей Украины на "освобожденную от Украины" территорию, да и почти перед каждым въездом в "освобожденный от укропов" город почему-то "освободители", более известные в народе, как "ополченцы", писали "Добро пожаловать в Ад".

Это бросалось в глаза. Нам, проукраинским. Это было мило дня них, пророссийских. Нас, проукраинских, ужасала эта циничная правда "освобождения". Их, пророссийских, это забавляло.

Я как-то спросила у земляков, почему так, они сказали, что это же смешно, шутка-юмор такой, для укропов. Типа, "приезжай сюда укроп, мы тебя шинковать на шашлык будем". Это, мол, для "врагов народа Донбасса" мы здесь ад устроим.

Очень странный юмор, не находите? Но, каков поп таков и приход. Я в этой жизненной мудрости не раз убедилась.

Вообще, если брать с позиции науки, то вот такое отношение к войне, своему краю, ограждение резервации, отчуждение своими руками зоны и гетто, маркировка личной тюрьмы вот такими надписями, с позиции психологии, это не только проявление социопатии, а скажем даже больше- зависимость и потребность в насилии. А если говорить языком фрейдизма – "в каждом выставляемом на показ символе мы отражаем наши скрытые потребности, любое скрытое в нас желание, найдет свое проявление ".

На Луганщине еще была вот такая поговорка в моде "что у пьяного на языке, то у тверезого на уме". То есть в пьяном виде, человек более раскрепощен и мог говорить все, что держал в себе, проявлять скрытые желания, расслабив себя спиртным.

Так как на блок постах "опочленцев" трезвыми были единицы, то, вот, возможно и перло "освободителей" народ правду-матушку в глаза высказать. А народ был слеп. Не видел предупреждения.

С кем я не общалась из когорты "наварасов", а их вокрг меня было 90% от вчерашних соседей, родственников, коллег, то в их тайных мыслях, как и в тайных мыслях "освободителей Донбасса" были банальные потребности: забрать себе побольше чужого, уничтожить все красивое, чтобы соседу отомстить, отомстить всем за все, даже если забыл за что именно.

В общем, как я люблю напевать донбасянам их революционный гимн "весь мир насилием разрушить, до основания, а затем".

А вот затем построить Ад, "мы наш, мы новый мир построим, кто был ни кем, тот станет всем".

И те, кто действительно вчера был ни кем, строили на Донбассе свой мир. Грабили соседей, убивали прохожих, отжимали имущество, насиловали, снова грабили, громили банки и банкоматы, магазины, салоны, жгли библиотеки и закрывали книжные магазины.

Вот смотрите, в 2014-м многие города Луганской и Донецкой области быстро стали "тыловыми", то есть война прокатилась по ним, но быстро, так как линия разграничения (читай линия фронта) двигалась быстро с Востока на Запад наших областей. То есть, в этих городах, их же "народ Донбасса" считал "освобожденными от хунты" остались только свои- "народ Донбасса", опочленцы, опочленочки, пророссийские, триколорные, в доску свои люди.

Проукраинские исчезли с их радаров, так как поняли угрозу своей жизни и просто ушли в тень. Города заполнили ликующие пророссийские, наварасы, "республиканцы", "освобожденный от укро-гнета народа Донбасса".

В этих городах установилась их "власть", их "закон", их порядок. И? И 7 лет в этих городах стреляют, убивают, грабят, насилуют, угоняют в рабство, расчленяют, продают за долги (людей, как имущество), закрываются шахты, режут на металл предприятия.

Кто все это делает? Они, "освободители"! Он — "народ Донбасса".

Ведь туда, в ОРДЛО-гетто, в ОРДЛО–резервацию, охраняемую и вооруженную нельзя приехать чужим людям и безнаказанно все это проворачивать. Нет! Все, что происходит в ОРДЛО дело рук коллаборантов, живущих там (не всех, конечно же нет, исключительно проросссийских) и оккупантов, пристроивших там свою армию и своих заселенцев.

То есть взрывают дамбу, чтобы слить водохранилище и собрать по дну рыбу, затопить шахту, сгрузив в нее ядерные или химические отходы по приказу и из РФ, заминировать пастбища и посевные площади, разобрать на б-у стройматериалы промышленные предприятия, грабить, убивать, торговать наркотой, туда не едут чужие люди. Свои. Только свои.

По сути, пророссийские и просоветские жители ОРДЛО, ставшие фундаментов русского мира, стали палачами своего края.

Они считающие себя освободителями, по своему нутру и работе все же надзиратели, оккупанты, палачи, мародеры своего края.

И это пример не только ОРДЛО. Вот Крым. Ситуация почти такая же, как и в ОРДЛО: аннексия, оккупация, полицаи из местных, войска России.

Если донбасяне рыдают из-за загубленных шахт, то крымчане истерят по поводу исчезнувшей воды.

И те и другие в своих бедах винят Украину.

Но, напомню, шахты в ОРДЛО затоплены и разобраны на металл руками местного населения, выполняющего приказы Кремля, да и старающиеся украсть хоть что-то, топя свои города.

А в Крыму по приказу Аксенова-коллаборанта были закрыты заглушки Крымского канала, поставляющего воду в Крым в 2014-м году.

То есть не "Украина не дает", а "нафига нам укропская отравленная вода".

Не "Украина затопила шахты бедных шахтеров", а шахтеры стали палачами своих предприятия, пустив их под нож.

Когда в Крыму Аксенов отдал приказ заварить заглушки дамб, регулирующих поставку воды в канале, местные жители сразу начали грабеж, и по мере оседания воды, здесь были срезаны все металлические конструкции, сняты железобетонные плиты. Теперь "хунта дай". Ах, да, перед "дай" восстанови и построй.

Как видите, коллаборционизм он идентичный оккупации. Между коллаборантом и оккупантом нет разницы. Никакой!

7 лет войны. 7 лет жители Крыма вместе с оккупантами грабят свой край. Из музеев Крыма вывезены все подлинники и культурные ценности. Вырублены виноградники и можжевеловые рощи. Уничтожены памятники архитектуры. Море заполняется нечистотами и отходами военных гарнизонов. 7 лет войны. 7 лет 7 лет жители Донбасса вместе с оккупантами грабят свой край.

Уничтожены посевные площади. 80% посевных площадей, которые эксплуатировались фермерами в 2013-году заминированы, уничтожены отходами, брошены. В ОРДЛО нет урожая. Здесь нет семенного фонда. Удобрения и семена, которые завозят из РФ, это сплошной треш. То есть, все, что может быть написано на упаковке, будет мелом, не войдет, взойдет низкого качества.

Угольная промышленность оккупированных территорий потеряла 75% своего потенциала. В 2014-м "Донбасс восстал, потому что фашистская укро-нацико-хунта, эти грязные вуйки, которые нигде не работали и спустились с гор, хотели захватить нашего Ленина, нашу Победу и наши шахты, чтобы забрать наш уголь себе", — это реальная цитата, взятая из выступления одного из разжигателей войны на Донбассе, служителя МП, то есть попа. С ней носились, как дурень со ступой, не зная, что в нее положить: гмно или кашу.

Машиностроения в ОРДЛО больше нет. Швейная промышленность еще тлеет, работая на военные заказы из давальческого сырья РФ, ну еще чуть-чуть "Глория Джинс" здесь шьет свой товар для Европы в обход санкций, скрывая свое присутствие.

Пищевая промышленность, водочная, единственные, которые пока работают, но исключительно на обеспечение ОРДЛО, не много продавая на РФ, Абхазию и Южную Осетию. Не много. И только имея двойную налоговую регистрацию. Для РФ регистрация в Украине. Для ОРДЛО, регистрация в ОРДЛО. Для Абхазии, Дагестана и Южной Осетии регистрация ОРДЛО подходит.

Из ОРДЛО выехали почти все специалисты. Даже те, кто был в 2014-м ярый поклонник "свободного Донбасса и Новороссии" тихо себе сидит в Харькове, Одессе, Львове, Тернополе. Так как наелся "русского мира" по самое не могу.

Из ОРДЛО бегут. Кто на Россию, кто в Украину, кто в Беларусь, кто в Польшу. Там остались лишь те, кто по жизненным, финансовым и физическим обстоятельствам не может выехать (этих очень не много), и те, кто нет, не адепт, эти как раз быстро умотали из "угольной швейцарии", а мимикристы, те, кто хорошо зарабатывает в сложившихся обстоятельствах. Зарабатывает, но вкладывает в недвижимость в Украине, чтобы иметь возможность "быстро сделать ноги". Вот он, построенный человеком-совком мир. Идиллия. Коммунизм. Социализм. Все свои!

Когда из ОРДЛО начинает доноситься скрежет "вы все врете у нас здесь лучше, чем в Украине", я задаю им вопросы про медицину, лекарства, зарплаты, шахты, фермеров, предприятия, грабежи, убийства, насилие, процветающее рабство, рабские рынки (да, именно так их здесь называют-рабские рынки), плодящиеся здесь с огромной скоростью. И заканчиваю главным: почему вы так и не смогли построить Швейцарию, если "отжали" у нас все, шахты, заводы, почему согласны уже и на "особый статус в составе Украины", лишь бы мы восстановили, платили, покупали уголь, почему в ваших "мирных" городах каждый день гибнут люди, растет уровень насилия, в том числе по отношению к несовершеннолетним (педофилия), почему ваш мир напоминает Ад? Ответ банален "а у вас еще хуже". Правда? А вы были "у нас"? 7 лет и мы не можем, говорит по-другому. Исключительно "у вас", " у нас", "здесь" и "там".

Мы реально разные. И эта пропасть в сознании, в социальной сфере, в экономике, в культуре, в морали, она уже не ров, не забор, не стена, не овраг. Это Космос. Это две разные вселенные.

Мы живем будущим. Они ностальгируют по СССР. Мы хотим в Европу. Они хотят в Россию или СССР. Мы против насилия. Для них насилие — это норма. В школе. В семье. Везде.

Мы хотим качества и уважения. Им не нужно ни первое, ни второе. Мы хотим мира. Они хотя тоже. Наш мир, это единая украинская Украина (простите за тавтологию, просто не знаю, как показать нашу идиллию), их мир, это нет Украины, а есть РФ, захватившая все. Мы уважаем свою и чужую свободу. Они строят гетто. Они не могут без гетто.

И вот это осознание, очень болезненно. Ведь вчера, ты была одной из жителей Луганской области. А сегодня ты там враг, занесенный в расстрельные списки.

Ты понимаешь, что там твоя земля и наша государственная земля, которая должна быть освобождена. Ты знаешь, что там живут заложники, наши, проукраинские, которые не смогли бросить старых родителей, у них просто нет денег на покупку жилья здесь. И знаешь, что ты не можешь отделить зерна от плевел, так как таких людей 1 на 100 "наварасов" быкующих "Украина должна".

И каждый раз осматривая эту рану, ты не находишь ни лекарства, ни хирургических инструментов, чтобы ее или сшить, или срезать.

Она могла бы зажить. Если бы… Если бы там люди поняли, что они натворили. Это первое. Не РФ должна убрать свои войска, а местные жители должны осознать, что война-это они сами. И русский мир-это они сами. И ОРДЛО-это их творение. Это они доктор Франкенштейн, создавший ОРДЛынское чудовище.

Так же, как мы должны понять, что смерть путина не остановит войну. Так как война выгодна РФ, ее народу, который отлично наживается и мародерит на Донбассе. Война-это 95% граждан РФ, поддерживающих все это время режим Путина, поучающих нас, как нам жить, указывающих нам на наше место в мире, хамящих нам даже за границей.

И даже если РФ выведет войска из Донбасса, она не выведет войска из наших СМИ, из наших депутатов и министров, из наших поп-топ артистов, из "нашей" истории, образования, из наших людей, ностальгирующих по совку и "паришать, мне в СССР все боялись, мне в СССР давали взятки".

7 лет войны и год войны. Это две разные войны. Два разных мира. Двое разных людей. И каждые полгода войны, это уже разная война и разные люди.

И 7 лет войны-это уже разная земля. В ней все больше могил, шрамов, ненависти, не прощения, мести, мин, крови. Именно поэтому любой статус ОРДЛО по лекалу РФ — это война. Война, которая поглощает нас и захватывает всю Украину, это не мир, это не остановка обстрелов, это методичное узаконенное уничтожение и оккупация всей страны.

Нам нужно научиться жить с тем, что на нашем теле лишай, гниющая рана, не срослась рука, кровоточит язва, назовите эту болезнь, как хотите. Нам нужно научится жить, остановив их там, и идти в развитии дальше, как бы показывая, -хотите, это может быть и ваш мир.

Но, мы должны понять и усвоить одно: это не мы должны бороться за них, это они должны хотеть быть нами. Это не мы должны их спасать, это они должны хотеть свободы от "освободителей", своих и российских. Это все, что касается живущих там. Остальное-борьба за нашу территорию, независимость, государственность, но в этом нет "наши люди", в этом исключительно — наши территории.

Наше развитие, это их стимул к миру. Но к миру и окончанию войны не тянут насильно, не принуждают. Не делают мир ценой капитуляции своей страны. К миру протягивают руки, ждут ответного шага, и, или идут дальше своей жизнью, оставив рану на своем теле в состоянии "дальше не пущу", или отвоевывают.

Да — РФ оккупант, который держит там все под контролем. Деньги в ОРДЛО на оплату всего, от военных до уборщиц дает РФ. Оружие дает РФ. Приказы убивать дает РФ. Вот только кто выполняет эти приказы?

Поэтому война и ее окончание, оно да, конечно же, фигурально, зависит от РФ. Но, наивно думать, что если РФ выведет войска из ОРДЛО, там сразу начнется мир, развитие, процветание и не будут гибнуть люди.

Если вы помните, у войны есть две стороны, которые расположены по линии фронта друг на против друга. И если мы говорим о мире, так говорят о войне. Почему же мы так решительно не хотим это слышать? Или руки Кремля уже плотно закрыли нам уши?

Окончание войны зависит от того, будут ли в ОРДЛО те, кто готов убивать, поджигать лес (как в Станице), травить колоды, печь солдатам НАТО и солдатам ВСУ пирожки с ядом, кидать гранаты в окна вернувшимся переселенцам.

И, самое главное, голосовать и избирать пророссийские или проукраинские силы.

Если утрированно представить себе "мир" по-кремлевски с учетом не выученных "народом Донбасса" уроков, достаточно посмотреть на Славянск, улыбающийся Штепе.

Мир по-кремлевски, это полный реванш пророссийских сил и утверждение их диктатуры уже не только в одной из частей Украины — ОРДЛО, но и на всей территории.

И тогда "Добро пожаловать в Ад", стоит просто написать на въезде в Украину.

Новости из зоны: Цитата из ОРДЛО-СМИ "В городе Золотое-5 на неизвестном взрывном устройстве подорвались мать и сын. 28 сентября в 19:16 в службу 101 Первомайска поступило сообщение о том, что в городскую центральную многопрофильную больницу поступило двое жителей г. Золотое-5 (пос. Марьевка) с минно-взрывными травмами.

У 41-летней женщины диагностированы минно-взрывная травма, травматическая ампутация левой голени на уровне нижней третьей, осколочное ранение левой кисти, ее 12-летний сын получил минно-взрывную травму, множественные ранения лица, грудной клетки, передней брюшной стенки, обеих верхних конечностей. Мальчика в тот же день доставили в Республиканскую больницу микрохирургии глаза г. Луганска. Женщину прооперировали, она находится в реанимации, состояние тяжелое. Как выяснилось позже, около шести часов вечера мать с сыном искали потерявшуюся корову и подорвались в поле на неизвестном взрывном устройстве".

Сейчас террористы обустраивают дорогу к Золотому, где очень хотят и требуют от "укро-хунты" открыть КПВВ, чтобы "свободному народу Донбасса было удобно ездить к укро-фашистским захватчикам". Говорят, что Украина согласилась выполнить требования об открытии автомобильного КПВВ для улучшения жизни "народа Донбасса" в рамках гуманитарной помощи. Во что выльется нам открытие этого КПВВ даже Господь Бог не знает. Станицу нам уже выжгли, видимо в "благодарность" за удобства.

Золотое заминировано, как и все подъезды к нему. "Разминирование" здесь идет для СМИ, то есть для информационной картинки. Вот, этот подрыв ОРДЛО-СМИ уже "повесили" на Украину, обвинив в том, что это "укропские мины", которые как-то оказались на "их территории".

И жители ОРДЛО, которые захотят воспользоваться этим КПВВ могут стать очередным щитом для танков, армии и провокаций.

"Добро пожаловать в Ад", не просто так писали на блок постав на въезде в "новую угольную швейцарию". Они предупреждали. Донбасс не поверил и оказался в Аду.

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