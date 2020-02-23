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23 февраля • обновлено в 06:28
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"Хотели совок? Держите!" В Крыму детей в пилотках согнали на "День оккупанта"

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В сети появились фото и видео подготовки ко "Дню оккупанта" в оккупированном Крыму, где детей одели в военную форму.

Их в Telegram опубликовал офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц). На кадрах видно, как дети репетируют выступление, при этом маршируя.

"Оккупированый Крым... Подготовка ко "Дню оккупанта". Назад в прошлое! Хотели совок, держите! Только детей жалко", – написал Штирлиц.

Подготовка ко "Дню оккупанта" в оккупированном Крыму

Подготовка ко "Дню оккупанта" в оккупированном Крыму

Telegram Анатолия Штефана (Штирлица)

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Оккупанты одели детей в военную форму

Оккупанты одели детей в военную форму

Telegram Анатолия Штефана (Штирлица)

Оккупанты одели детей в военную форму

Оккупанты одели детей в военную форму

Telegram Анатолия Штефана (Штирлица)

Оккупанты одели детей в военную форму

Оккупанты одели детей в военную форму

Telegram Анатолия Штефана (Штирлица)

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее на другое мероприятие в оккупированном Крыму детей одели в форму Вооруженных сил России.

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Автор
Марина Погорилко
Место
Украина
Тег
Крым
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Oleg Oleg
Oleg Oleg
Обосс,хочешь такими пасквилями,замазать свинский позор на всю планету???
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Oleg Oleg
Oleg Oleg
https://www.youtube.com/watch?v=Fe_7b5XP2wk-всем скотам сегодня 25 раз в день на коленях,вместо праздника
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