В сети появились фото и видео подготовки ко "Дню оккупанта" в оккупированном Крыму, где детей одели в военную форму.

Их в Telegram опубликовал офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц). На кадрах видно, как дети репетируют выступление, при этом маршируя.

"Оккупированый Крым... Подготовка ко "Дню оккупанта". Назад в прошлое! Хотели совок, держите! Только детей жалко", – написал Штирлиц.

Подготовка ко "Дню оккупанта" в оккупированном Крыму Telegram Анатолия Штефана (Штирлица)

Оккупанты одели детей в военную форму Telegram Анатолия Штефана (Штирлица)

Оккупанты одели детей в военную форму Telegram Анатолия Штефана (Штирлица)

Оккупанты одели детей в военную форму Telegram Анатолия Штефана (Штирлица)

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее на другое мероприятие в оккупированном Крыму детей одели в форму Вооруженных сил России.

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