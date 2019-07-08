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"Хотели русское, получайте!" В Крыму продают 18-летнее мясо. Фотофакт

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В аннексированном Крыму в продажу поступило мясо, на котором датой забоя обозначен 2001 год.

Подтверждающее фото опубликовал в Twitter блогер Крымский Хахол (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"Ахр*неть. Купил мяска. Типа наше, крымское. Дома разул глаза и прочитал, что написано на печати. Предлагаю и Вам. Выводы, чем нас тут кормят, делайте сами", – написал он.

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В Крыму продают 18-летнее мясо

В Крыму продают 18-летнее мясо

Twitter Крымский хахол

Пользователей возмутило то, что возят крымчанам из России. "Мяско с выдержкой. Купаж 2001 года! Дорогое, наверное", "Это мяско уже совершеннолетнее", "Год до моей свадьбы", "Хотели русское, получайте!" – написали в комментариях.

"Хотели русское, получайте!" В Крыму продают 18-летнее мясо. Фотофакт
"Хотели русское, получайте!" В Крыму продают 18-летнее мясо. Фотофакт
"Хотели русское, получайте!" В Крыму продают 18-летнее мясо. Фотофакт
"Хотели русское, получайте!" В Крыму продают 18-летнее мясо. Фотофакт
"Хотели русское, получайте!" В Крыму продают 18-летнее мясо. Фотофакт
"Хотели русское, получайте!" В Крыму продают 18-летнее мясо. Фотофакт

При этом, некоторые предположили, что на самом деле, в центре печати расположен не год забоя, а номер ветеринарного участка, где проверяли продукт, или же просто номер ГОСТа.

"Хотели русское, получайте!" В Крыму продают 18-летнее мясо. Фотофакт
"Хотели русское, получайте!" В Крыму продают 18-летнее мясо. Фотофакт

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Феодосии (Крым) пожаловались на плохое качество продуктов из РФ.

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Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина
Теги
КрымНовости Крыма
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Комментарии
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UaDonetsk Umka
UaDonetsk Umka
Да во многих странах есть мясные резервы глубокой заморозки, правда сроки не знаю, но 18 лет по-моему многовато.
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Maxonin Igor
Maxonin Igor
http://www.rsnso.ru/documents/publications/?n=2361&tag=ветеринарно-санитарная%20экспертиза
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2
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Maxonin Igor
Maxonin Igor
Еще один долб@еб, тупорылый рагуль.
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