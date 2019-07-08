"Хотели русское, получайте!" В Крыму продают 18-летнее мясо. Фотофакт

В аннексированном Крыму в продажу поступило мясо, на котором датой забоя обозначен 2001 год.

Подтверждающее фото опубликовал в Twitter блогер Крымский Хахол (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"Ахр*неть. Купил мяска. Типа наше, крымское. Дома разул глаза и прочитал, что написано на печати. Предлагаю и Вам. Выводы, чем нас тут кормят, делайте сами", – написал он.

В Крыму продают 18-летнее мясо Twitter Крымский хахол

Пользователей возмутило то, что возят крымчанам из России. "Мяско с выдержкой. Купаж 2001 года! Дорогое, наверное", "Это мяско уже совершеннолетнее", "Год до моей свадьбы", "Хотели русское, получайте!" – написали в комментариях.

При этом, некоторые предположили, что на самом деле, в центре печати расположен не год забоя, а номер ветеринарного участка, где проверяли продукт, или же просто номер ГОСТа.

Ахринеть

Купил мяска

Типа наше, крымское...

Дома разул глаза и прочитал чтО написано на печати



Предлагаю и Вам

Выводы чем нас тут кормят делайте сами

... pic.twitter.com/GHAUyvmvFQ — Крымский Хахол (@66Sergik) 8 июля 2019 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Феодосии (Крым) пожаловались на плохое качество продуктов из РФ.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!