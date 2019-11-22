"Хотела быть серой мышкой!" Клитина удивила признанием о своей внешности

Скандальная заместитель министра инфраструктуры Украины Александра Клитина удивила откровенным признанием о том, как воспринимает свою внешность.

Во время брифинга 22 ноября чиновник заявила, что ранее стеснялась своей эффектности (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Я думала, что моя эффектная внешность мешать мне в работе. Поэтому хотела быть серой мышкой. Но поняла, что тогда это буду не я", – призналась она.

Александра Клитина Скриншот ТСН

По ее словам, раньше она стеснялась и пыталась выглядеть менее красиво. Но потом добавила, что теперь ей даже легче работать, зная, как она выглядит.

"Если я буду знать, что обо мне думает мужчина, который со мной ведет переговоры, то буду чувствовать себя спокойнее. Моя неожиданность дает мне преимущество", – подытожила Клитина.

Как сообщал OBOZREVATEL:

нардеп Антон Поляков опубликовал фрагмент разговора народных депутатов от "Слуги народа", в котором отмечается, что клетках якобы получила свою должность через постель.

Вскоре после скандала пранкеры "Джокер" опубликовал переписку с клетках. Он посоветовал чиновницы написать о своей счастливой семье в соцсети, и она послушно выполнила все советы, не заметив троллинга.

Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий отреагировал на секс-скандал с клетках. Он заявил, что ситуация стала поводом для падения доверия к чиновницы.

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