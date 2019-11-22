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22 ноября • обновлено в 16:57
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"Хотела быть серой мышкой!" Клитина удивила признанием о своей внешности

1.1т
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Скандальная заместитель министра инфраструктуры Украины Александра Клитина удивила откровенным признанием о том, как воспринимает свою внешность.

Во время брифинга 22 ноября чиновник заявила, что ранее стеснялась своей эффектности (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Я думала, что моя эффектная внешность мешать мне в работе. Поэтому хотела быть серой мышкой. Но поняла, что тогда это буду не я", – призналась она.

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Александра Клитина

Александра Клитина

Скриншот ТСН

По ее словам, раньше она стеснялась и пыталась выглядеть менее красиво. Но потом добавила, что теперь ей даже легче работать, зная, как она выглядит.

"Если я буду знать, что обо мне думает мужчина, который со мной ведет переговоры, то буду чувствовать себя спокойнее. Моя неожиданность дает мне преимущество", – подытожила Клитина.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Марта Рок
Тема
Секс-скандалы в Верховной Раде Украины
Персона
Александра Клитина
Место
Украина
Тег
секс скандал
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