"Хотел все поглотить": Львовский митрополит рассказал, как Филарет сорвал объединение церкви

В 2015 году объединение украинской церкви не состоялось из-за амбиций патриарха Филарета.

Об этом в интервью "Апострофу" рассказал митрополит Львовский Макарий (Малетич) – бывший предстоятель УАПЦ (Украинской автокефальной православной церкви), объединившаяся с УПЦ (КП) в новую церковь. Он вспомнил о конфликтах с патриархом.

"Я тогда претерпел много, но, слава Богу, выстоял. Филарет называл меня московским агентом. Его уже тогда поддерживала вся государственная машина, СМИ были на его стороне. Однако я и сейчас убежден, что если бы в 2015-м я согласился бы на его условия, то мы бы до сих пор не получили Томос", — сказал Макарий.

Митрополит Макарий Апостроф

Главным условием Филарета было поглощение — "все под него".

"Также Филарет настаивал на патриархии и, конечно, только он - патриарх. Я уже тогда понимал, что Константинополь на такое не согласится. С 2000 года договаривался через митрополита Константина Багана (Предстоятель УПЦ в США Константинопольского патриархата и первоиерарх УАПЦ в диаспоре. — Ред.) о встрече с Вселенским Патриархом: сначала с митрополитом Константином, затем с архиепископом Всеволодом. Не патриарх Филарет этим занимался, а его архиереи ездили несколько раз в Константинополь по моей договоренности", — подчеркнул он, отметив, что "патриарха там, наверное, не хотели видеть в куколе".

Филарет theworldnews

Кроме того, на вручение Томоса Макарий также не попал из-за Филарета.

"Меня внесли в список, но потом решили, что если он не едет, то и Макария не будет. Филарет же не соглашался стать сбоку от новоизбранного Предстоятеля Епифания при вручении Томоса. Но другие архиереи и я также не восприняли бы (а во Вселенской Патриархии, думаю, этого бы не допустили), чтобы неизбранный и непризнанный Патриарх получал Томос", — сказал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, в начале мая бывший предстоятель Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет заявил, что на самом деле УПЦ КП не ликвидирована. Он выдвинул обвинения в адрес президента Петра Порошенко и главы Поместной церкви Украины митрополита Епифания в обмане, в связи с тем, что они вроде бы обещали Филарету, что именно он де-факто будет управлять новообразованной церковью. Филарет заявил, что обеспокоен нависшей угрозой над ПЦУ и Томосом о ее автокефалии.

По его словам, новая церковь может расколоться, а документ о признании ее независимости Константинополем могут отозвать.

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