Хотел возглавить ПЦУ? Епифаний озвучил противоречивую информацию о Патриархе Филарете

Митрополит Епифаний рассказал, что почетный Патриарх Филарет во время выборов Предстоятеля озвучил свое желание возглавить Православную церковь Украины.

Однако, незадолго до этого Филарет в переговорах с представителями Вселенского Патриархата подписал документ на имя Патриарха Варфоломея и заявил, что не будет претендовать в будущем на любую руководящую должность, а будет первым членом Священного Синода, действующим архиереем ПЦУ, рассказал Епифаний в интервью ТСН.

"Но во время Собора перед голосованием он заявил: "Почему мне нельзя выдвигать свою кандидатуру на пост Предстоятеля ПЦУ?". Но председательствующий открыл папку, зачитал то письмо, которое было подписано им собственноручно, и на этом вопрос был закрыт. И далее состоялась процедура голосования", – сказал Епифаний.

Епифаний рассказал, что почетный Филарет во время выборов Предстоятеля озвучил свое желание возглавить ПЦУ

Митрополит отметил, что конфликт между ПЦУ и Патриархом произошел сразу же после получения Томоса из-за того, что он начал высказывать мысли, которые противоречили общему взгляду и позиции ПЦУ.

"Как мы начали с самого начала, благодаря чему вообще состоялся Объединительный Собор? Было распущено УПЦ КП и УАПЦ,сейчас мы пытаемся довести эту процедуру до конца. Юридически. На завершающем этапе находится ликвидация религиозной организации Киевской Патриархии УПЦ КП. И соответственно в связи с этим мы приняли решение для обеспечения достойного почетного Патриарха Филарета. Он пожизненно остается в своей резиденции на Пушкинской, 36, он пожизненно совершает богослужения во Владимирском соборе Киева. Мы пошли навстречу, несмотря на его определенное противостояние", – отметил Епифаний.

Он добавил, что Филарету предлагали занять достойное место как морального авторитета украинской нации. И он имел достаточно высокую поддержку на то время.

"Если мы вспомним, как мы праздновали его 90-летие, это было очень помпезно и торжественно. Но он избрал другой путь – путь противостояния, который его довел до того состояния, в котором он сейчас находится. Но мы поступаем по отношению к нему с христианской любовью.

И благодаря тем достижениям, которые он имел в течение последних десятилетий, в развитии Украинской Православной Церкви, мы обеспечили ему достойные условия. Мы хотим, чтобы он вместе с нами развивал уже признанную поместную ПЦУ", – подытожил Епифаний.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Епифаний заявлял, что почетный патриарх Филарет самоизолировался после получения Украиной Томоса, но в Православной церкви Украины еще надеются на его возвращение.

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