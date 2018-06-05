Хотел без крови: стали известны жутки подробности самоубийства Кантера

Покончивший жизнь самоубийством режиссер Леонид Кантер написал несколько прощальных писем, в которых заявил, что выполнил свою миссию в этой жизни и идет дальше с желанием, чтобы начатое им продолжали единомышленники.

Об этом Укринформу сообщил начальник Бахмачского райотдела полиции ГУНП в Черниговской области Юрий Жула, подчеркнув, что версия убийства отклоняется.

По его словам, Кантер был человеком творческим и неординарным, и своими проблемами далеко не со всеми делился. А они у него были. В частности, он развелся с женой и жил на Обыроку с другой женщиной.

Хотя суицид, уверен полицейский, совершил точно не из-за женщин или семейные проблемы.

Возможно, сказались психологические травмы, полученные на войне (известно, что Кантер был активным участником боевых действий на востоке Украины. К тому же, снимал документальный фильм в Донецком аэропорту). Алкоголя он не употреблял и в последнее время, как некоторые предполагают, не пил.

Застрелился он в большой железной бочке объемом 3 кубометра в своем дворе. На дно постелил одеяло или покрывало, лег и выстрелил одиночным выстрелом из автомата снизу в голову.

Также Жула говорит, что поступил так, чтобы не пачкать своей кровью землю, которую Леонид очень любил и оберегал.

"Он был очень за экологию, очень любил и ценил участок, на котором жил, и хотел, чтобы людям эта земля осталась чистой, чтобы крови там не было", - отметил собеседник.

Как писал OBOZREVATEL, украинцы скорбят из-за смерти талантливого режиссера.