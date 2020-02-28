Патрулировать с россиянами и боевиками: почему "хорватский сценарий" не сработает в Украине

Смогут ли украинские военные патрулировать границу вместе с террористами из “Л/ДНР”? Президент Владимир Зеленский считает, что такое возможно.

Сделать патрулирование предлагают по “хорватскому сценарию”. Когда хорваты и сербы вместе охраняли границу и готовились завершить войну.

Как там удалось остановить бойню и реален ли такой вариант в Украине - разбирался OBOZREVATEL.

Как закончилась гражданская война в Югославии?

Когда говорят о “хорватском сценарии”, имеют в виду события 1996-1998 гг. в Югославии. Благодаря усилиям Организации объединенных наций удалось проработать план, который помог вернуть часть территорий (Подунавья) под контроль Загреба. Хорваты же взамен отказались проводить военную операцию на этой территории, которую в 1991-1992 оккупировала Сербия (Югославия).

Именно благодаря сербской армии в регионе была создана непризнанная квази-страна “Сербская Краина”, которая занимала примерно треть территории Хорватии (Подунавья). На момент начала переговоров там уже действовала администрация ООН, которая контролировала ситуацию в регионе. Конфликт между хорватами и сербами был на этнической почве, поэтому массовые убийства были достаточно распространены.

Сербская Краина (выделено красным) Карта

В ООН же предложили в этой ситуации отдельную модель, которая в итоге помогла решить конфликт. Интегрировать территорию снова в состав Хорватии. Один из пунктов этой моделей включал в себя совместное патрулирование.

В патрулях на границе было 3 человека: хорват, серб и представитель ООН. Все они ходили в одинаковой форме, с нашивкой ООН. На руках из оружия у них были только пистолеты. Автоматов, пулеметов или другого огнестрельного оружия там не было.

Еще один важный аспект урегулирования – отказ сербов от поставки оружия сепаратистов. Проще говоря - военной поддержки Подунавью не было, эшелонов “гуманитарной помощи” или чего-либо другого тоже. Без поддержки извне сепаратисты попросту не могли вести боевые действия, тем более, что ранее их силы были уничтожены хорватской армией.

Разрушенный войной Вуковар

Технологию реинтеграции территорий разработал американский генерал Жак Кляйн. Он предложил такие шаги:

Полностью разоружить регион. Сербская армия, советники и бойцы в гражданском покинули территорию. Местные сепаратисты также сложили оружие.

На их место пришла не хорватская армия, а полицейская миссия ООН. Они фактически заменили правоохранительные органы.

Далее в Подунавье вернулись беженцы (переселенцы).

После этого подошел этап местных выборов.

И только после выборов местных властей в регионе была внедрена национальная хорватская валюта, признание всех документов местного населения и так далее. Хорваты даже согласились признать выданные оккупационной властью документы.

Далее прошел процесс амнистии сепаратистов.

Как пишет журналист Наталья Ищенко, каждый этап сопровождался определенными проблемами, которые старались решать сразу и на месте.

“Серб вызвал патруль и пожаловался, что возле дома, в котором он живет, ходит какой-то человек и все фотографирует. Неизвестный оказался хозяином дома, хорватом, который вернулся домой и увидел, что там живут чужие люди. Думаю, всем понятен уровень накала страстей и неоднозначность момента. В ситуацию вмешалось полицейское руководство, которое призвало нынешнего обитателя дома пригласить хозяина в дом, угостить и договориться обо всем мирно…” – рассказывает Ищенко.

Война в Хорватии Пикабу

Реально ли такой сценарий в Украине?

OBOZREVATEL связался с международником Вадимом Трюханом. В 2000-2001 гг. он был член миссии ОБСЕ в Хорватии и прямо сталкивался с проблемой региона.

"Если сравнивать ситуацию в Хорватии и нынешнюю войну на Донбассе, то безусловно есть определенное сходство. Там речь также шла о вооруженной агрессии против государства извне. Правда, в том конфликте международное сообщество было очень активным и всячески пыталось урегулировать войну. Были и санкции, угрожали ввести эмбарго на обе страны, плюс ко всему – в зоне боевых действий работала миссия ООН", – поясняет Трюхан.

Именно поэтому говорить о полной идентичности "хорватского сценария" с Украиной не стоит. "Разница еще и в том, что местные патрули состояли из людей, которые не принимали участие в боевых действиях. Это сделано для того, чтобы наступало примирение. Этих людей тренировали представители ООН и все контролировали исключительно международные организации", – считает международник.

Также Трюхан поясняет, что "хорватское патрулирование" – это лишь финальный этап интеграции региона. Когда не было никаких обстрелов или иностранных войск. В Украине же сейчас физически на территории Донбасса действуют военные группировки, которые до сих пор поддерживаются Россией.

Учитывая опыт Хорватии, важно еще и понять – что конкретно предлагает Зеленский и отечественный МИД. Пока это лишь общие фразы и детального плана урегулирования нет. При этом до конца непонятно, что конкретно предложит международное сообщество, готово ли ООН поддержать акцию.

Немаловажным является и тот факт – будут ли продолжаться обстрелы со стороны России и далее. Опыт атаки 18 февраля показал – как не договаривайся с Кремлем, есть риск получить "ответку" уже через час после соглашения. К сожалению, и это не впервой.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!