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1 октября • обновлено в 02:36
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"Хорошо прятался!" Сеть озадачила оптическая иллюзия на фото дикой природы

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В сети опубликовали снимок дикой природы, который озадачил пользователей зрительной иллюзией.

На фото, которое опубликовали в Twitter, помимо груды земли и дерева, есть леопард, но его крайне сложно разглядеть.

"Кое-кто прислал мне это и попросил найти леопарда. Я был уверен, что это шутка, пока не нашел его", – подписали снимок.

Пост собрал более 10 000 комментариев юзеров, которые пытались разглядеть животное.

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"Потрясающий камуфляж!" – прокомментировал один из пользователей.

"Кто-нибудь, дайте мне ответ. Я сойду с ума, если продолжу смотреть на землю на картинке", – написала еще одна девушка.

"Ушло несколько минут! Хорошо же он спрятался!" – прокомментировал еще один пользователь.

Разгадка

Разгадка

Как писал OBOZREVATEL, в сети появилась фотография, которая вызвала множество споров, на ней изображена дверь автомобиля, однако некоторые видят океан.

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