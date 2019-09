"Хорошо прятался!" Сеть озадачила оптическая иллюзия на фото дикой природы

В сети опубликовали снимок дикой природы, который озадачил пользователей зрительной иллюзией.

На фото, которое опубликовали в Twitter, помимо груды земли и дерева, есть леопард, но его крайне сложно разглядеть.

"Кое-кто прислал мне это и попросил найти леопарда. Я был уверен, что это шутка, пока не нашел его", – подписали снимок.

Пост собрал более 10 000 комментариев юзеров, которые пытались разглядеть животное.

"Потрясающий камуфляж!" – прокомментировал один из пользователей.

"Кто-нибудь, дайте мне ответ. Я сойду с ума, если продолжу смотреть на землю на картинке", – написала еще одна девушка.

"Ушло несколько минут! Хорошо же он спрятался!" – прокомментировал еще один пользователь.

Someone just sent this to me and asked me to find the leopard. I was convinced it was a joke... until I found the leopard. Can you spot it? pic.twitter.com/hm8ASroFAo