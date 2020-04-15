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15 апреля • обновлено в 23:50
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Алексей Давиденко
Алексей Давиденко
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Хорошие новости: истерия в Украине прошла

2.5т

У меня хорошие новости.

Маски валятся в цене на опте, а это значит что с разницей пару дней будет обвал цен в рознице и интернете.

Рынок насытился.

Первая истерия прошла.

Люди научились пользоваться ими многократно.

Факт 1.

Ещё в Понедельник, позвонили сразу два украинских производителя марлевых масок и сказали, что их склады ломятся от уже пошитого, спрос упал в разы и они готовы отдавать маски уже даже по себестоимости только для того чтобы не остаться с ними навсегда. Цена в опте упала с 13 грн до 9 грн за штуку.

Факт 2.

Каждый день сыпятся предложения от тех кто массово делает одноразовые маски без мембраны в Украине. У этих вообще жопа. Во-первых, люди наконец-то научились различать, что защищает а что нет. Во-вторых, их делают в разы больше, чем их хотят купить. Цена в опте сегодня на украинскую маску из спанбонда без мембраны упала до 6 гривен. А ещё неделю назад за них просили по 13 грн.

Факт 3.

В страну массово завозят каждый день сотни тысяч масок из Китая. Это уже миллионы и миллионы. Цена на китайские с мембраной упала в опте уже до 12 грн за штуку. Предложений с каждым днём все больше. Неделю назад - ниже 16 грн не подходи.

Итог.

Как и предполагалось, нам нужен был этот 1 месяц, чтобы рынок насытился масками на любой вкус и кошелёк.

И не нужны никакие государственные меры.

Просто нужно было вовремя не дать вывезти миллионы масок и респираторов на экспорт.

И тех масок, что вывезли в феврале на экспорт нам бы хватило на этот месяц жизни - без всякого дефицита и особого роста цен.

Именно поэтому.

Хотелось бы все же узнать ФИО тех кто будет наказан за не закрытый вовремя экспорт из Украины товаров защиты.

А то складывается впечатление, что этот вопрос решили замять.

Вы наверное думали мы забыли!?!

Ответ: Нет!

Конечно.

Каждый из вас имеет право на ошибку, но не в этот раз.

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Автор
Алексей Давиденко Алексей Давиденко
Тема
Коронавирус
Место
Украина
Источник
Источник: Facebook Алексея Давиденко
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