Хоронить или кремация? В Минздраве рассказали, что делать с телами умерших от COVID-19

Четких предписаний по поводу того, хоронить или кремировать жертв коронавируса, в Украине нет. Однако обязательно необходимо обеспечить невозможность контакта с телом умершего.

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Об этом на брифинге 8 апреля заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, предупредив, что это грозит передачей возбудителя болезни здоровым людям (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Он напомнил, что подходы к обращению с телами умерших от коронавируса указаны в распоряжении руководителя работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации из-за коронавирусной болезни. Также утверждено постановление главного санитарного врача, где прописаны все меры безопасности, которые должны соблюдаться теми, кто помогает похоронить тело умершего человека, с соблюдением всех противоэпидемических мероприятий.

Жертвы коронавируса "Главком"

"Главная цель прописанных мер – это избегание контакта с телом больного. Поскольку именно через контакт, из-за наличия биологических жидкостей, выделяемых из тела умершего, можно передать возбудителя коронавируса. Поэтому контактировать без средств индивидуальной защиты с телом больного запрещается", – сказал Ляшко.

"Также прописаны четкие требования к ритуальным обрядам. Вопрос в том, кремация, или захоронение тела в могилу, решают органы самоуправления с родственниками. Обязательного требования о том, что все летальные случаи коронавируса подлежат кремации, нет", – добавил он.

Ляшко подчеркнул, что когда в Украине разрабатывали свои нормативно-правовые акты, то руководствовались рекомендациями ВОЗ и Европейского центра контроля за заболеваемостью.

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ранее Ляшко заявил, что в случае значительного выделения физиологических жидкостей из тела умершего его следует поместить в герметический мешок, после чего – в гроб. Все же, кто контактирует с умершим, должны быть одеты в средства индивидуальной защиты.

В свою очередь мэр Киева Виталий Кличко говорил, что в столице умерших от коронавируса хоронить не будут. Их тела ждет кремация.

Но накануне его советник утверждал, что в Киеве "мест для захоронения хватит", указав на Южное и Северное кладбища.

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