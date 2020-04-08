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8 апреля • обновлено в 11:37
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Хоронить или кремация? В Минздраве рассказали, что делать с телами умерших от COVID-19

2.3т
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Четких предписаний по поводу того, хоронить или кремировать жертв коронавируса, в Украине нет. Однако обязательно необходимо обеспечить невозможность контакта с телом умершего.

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Об этом на брифинге 8 апреля заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, предупредив, что это грозит передачей возбудителя болезни здоровым людям (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Он напомнил, что подходы к обращению с телами умерших от коронавируса указаны в распоряжении руководителя работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации из-за коронавирусной болезни. Также утверждено постановление главного санитарного врача, где прописаны все меры безопасности, которые должны соблюдаться теми, кто помогает похоронить тело умершего человека, с соблюдением всех противоэпидемических мероприятий.

Жертвы коронавируса

Жертвы коронавируса

"Главком"

"Главная цель прописанных мер – это избегание контакта с телом больного. Поскольку именно через контакт, из-за наличия биологических жидкостей, выделяемых из тела умершего, можно передать возбудителя коронавируса. Поэтому контактировать без средств индивидуальной защиты с телом больного запрещается", – сказал Ляшко.

"Также прописаны четкие требования к ритуальным обрядам. Вопрос в том, кремация, или захоронение тела в могилу, решают органы самоуправления с родственниками. Обязательного требования о том, что все летальные случаи коронавируса подлежат кремации, нет", – добавил он.

Ляшко подчеркнул, что когда в Украине разрабатывали свои нормативно-правовые акты, то руководствовались рекомендациями ВОЗ и Европейского центра контроля за заболеваемостью.

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Тема
Коронавирус
Персона
Виктор Ляшко
Место
Украина
Тег
Министерство здравоохранения
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