"Хоронили Бабченко, порвали два Фейсбука": в сети обрадовались первому посту журналиста после "воскрешения"

На странице российского журналиста Аркадия Бабченко появилась первая запись с момента "убийства" о том, что он обещал умереть в 96 лет.

"Хрен там. Не дождутся. Я обещал умереть в девяносто шесть лет, станцевав на могиле (президента РФ Владимира. – Ред.) Путина и сделав селфи на Абрамсе на Тверской? Я постараюсь это сделать", – сказано в сообщении.

Он отметил, что видимо такова планида, воскресать каждые четыре года.

"Господи, как же умирать-то надоело. Доброе утро", – написал Бабченко.

Стоит отметить, что это старый его пост, который журналист поднял по времени после "воскрешения".

В сети, в свою очередь, продолжили бурно реагировать на новость о том, что Бабченко жив.

"Хоронили Бабченко, порвали два "Фейсбука", – пошутили пользователи.

Журналист Александр Тверской попросил Бабченко больше так никогда не делать.

"Живи! И больше так не делай никогда. Обнимаю", – отметил он.

"Гад, мы тебе денег собрали на похороны. Перед людьми неудобно. $3500 где-то", – написал Игорь Поночевный.

"Аркадий... ну, воистину, в общем! Собирались пить поминально - выпили за здравие", "Читай теперь, каким хорошим пареньком ты был. Много написали. На несколько недель хватит. Там, правда, много хорошего о тебе", "В Донецке еще не поняли, как это работает, но уже вырыли Моторолу", – пошутили в сети.

Как сообщал OBOZREVATEL, об "убийстве" Бабченко в собственной квартире стало известно 29 мая. Сообщалось, что в него стреляли, после чего он якобы умер в карете "скорой помощи". Информацию "подтвердили" в полиции, которая опубликовала фоторобот предполагаемого убийцы.

30 мая на брифинге СБУ выяснилось, что это была спецоперация. Кроме того, спецслужбы выяснили, что Бабченко хотели убить за вознаграждение в $15 тыс. В сети с восторгом восприняли новость о "воскрешении" журналиста.