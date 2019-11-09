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9 ноября • обновлено в 23:46
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Хора Веревки было мало? В "95 квартале" снова высмеяли Гонтареву. Видео

2.3т Читать материал на украинском

На шоу "Лига смеха", созданном студией "Квартал 95", снова посмеялись над сгоревшим домом экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой.

Так, в шоу показали сценку из программы "Битва экстрасенсов". "Ведущий" рассказал, что в прошлом выпуске зрители узнали о том, кто сжег дом Гонтаревой, на что один из участников шоу поднял руку и сказал, что это сделал он.

"Молодец! Поэтому ты и в финале", – сказал "ведущий".

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При этом зал и судьи взорвались смехом и бурными аплодисментами.

"Квартал 95" снова высмеял сгоревший дом Гонтаревой

"Квартал 95" снова высмеял сгоревший дом Гонтаревой

Скрин видео

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее юмористы студии "Квартал 95" вместе с хором Веревки высмеяли поджог дома экс-главы Нацбанка Украины Валерии Гонтаревой, вызвав бурную реакцию сети.

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Персона
Валерия Гонтарева
Тег
Квартал 95
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