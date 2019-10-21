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21 октября • обновлено в 10:12
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Ирина Геращенко
Ирина Геращенко
Народный депутат Украины Все статьи автора

Хор Верьовки тепер виступає на подпєвках у Кварталу

1.6т Читать материал на украинском

Раніше хор Верьовки відкривав Гімном сесії ВР. Але ж тепер ВР - філія 95, білєти можна купити прям в ложі бенуар. Тому хор тепер виступає і на подпєвках у Кварталу. Огидно. Так втрачається репутація і ім‘я, напрацьоване роками. Бренд розчиняється в тупій пошлості.

Р.S. Якщо з Голодомору ржали, то спалена хата - то вже таке, по мєлочі. Мені все зрозуміло з виконавцями, але от що це смішно мудрому українському наріду..., вселяє великий песимізм.

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РР. SS. Я тепер категорично проти того, щоб хор Верьовки закривав нинішню сесію ВР і відкривав наступну. Цей колектив цієї каденції і за цього керівництва втратили на це моральне право. Нехай і далі тепер підспівують кварталу.

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Автор
Ирина Геращенко Ирина Геращенко
Персона
Евгений Кошевой
Место
Украина
Теги
95 Квартал Хор Веревки скандалы Верховная Рада Украины
Источник
Источник: Facebook Ірини Геращенко
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Viking Ingwar
Viking Ingwar
Пані Ірино не перймайтеся. Ще за часів СРСР хор Верьовки - це були смішні селюки, які не мали ні музичної, ні загальної освти. Клаиска жанру - це ДУМКА.
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Шевченко Глеб
Шевченко Глеб
Геращенко всегда выступала на подпевках. Сейчас на подпевках у пети
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Любченко Светлана
Любченко Светлана
Шевченко Глеб, в рашку брысь!!!!!
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Ершов Василий
Ершов Василий
Шевченко Глеб, а ти дурнику кому підспівуєш, клоун ?
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