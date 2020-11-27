Хомчак заявил, что ВСУ выполнили свою задачу в 2020 году

Вооруженные силы Украины в целом выполнили свою задачу, которая была им поставлена на 2020 год.

Об этом заявил главнокомандующий ВСУ, генерал-полковник Руслан Хомчак, подводя 27 ноября итоги за учебный год, сообщается на сайте Министерства обороны.

По словам Хомчака, речь идет об итогах по всем направлениям, прежде всего боевым действиям на Донбассе.

"В первую очередь это результаты ведения боевых действий на востоке Украины, где седьмой год продолжается сдерживание российской агрессии", – пояснил он.

Одним из приоритетных направлений деятельности главнокомандующий ВСУ назвал завершение трансформации систем управления армией по принципам и стандартам НАТО. Также речь идет о способности управлять войсками и эффективно применять их в условиях преимущества противника в воздухе, на море и суше.

Также среди задач было создание системы логистики и усовершенствования медицинского и инфраструктурного обеспечения.

"Главный итог – Вооруженные силы Украины свою задачу, которая ставилась на 2020 год, в целом выполнили", – подчеркнул Хомчак.

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