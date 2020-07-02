Хомчак объяснил, как НАТО поможет Украине в Черном море

Предоставление Украине статуса члена Программы расширенных возможностей предоставляет более широкие возможности для войск. В частности, это касается безопасности в Черном море.

Об этом в интервью Army Inform заявил командующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак. По его словам, этот статус позволит принимать участие почти во всех учениях Альянса.

"Этот статус открывает более широкие возможности для наших войск, в частности, в секторальной взаимосовместимости с НАТО, доступ почти ко всем учениям Альянса, обмен разведданными, усиление сотрудничество по поддержке безопасности в Черном море", – пояснил Хомчак.

Он подчеркнул, что ВСУ заинтересованы в более интенсивном привлечении подразделений к мероприятиям индивидуальной и коллективной подготовки, которые проводят в НАТО. В частности, это касается учений по тематике пятой статьи Вашингтонского договора.

Также в ВСУ рассматривают возможность назначения на должности в штабах НАТО, которые будут связаны с использованием задач более функционального направления, а не только по военному сотрудничеству.

Справка. Статья 5 Вашингтонского договора предусматривает создание системы коллективной защиты. Так, стороны договора соглашаются, что вооруженное нападение на одну или несколько стран-участниц будет рассматриваться как нападение на них всех, и если такое произойдет, каждая страна в порядке осуществления права на индивидуальную или коллективную оборону поможет жертве агрессии, в том числе с применением вооруженной силы.

Как сообщал 12 июня Украина получила статус члена Программы расширенных возможностей НАТО.

По словам главы МИД Дмитрия Кулебы, новый статус откроет стране доступ к ценной разведывательной информации. В том числе – о временно оккупированном Крыме.