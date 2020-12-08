Хомчак назвал причины, почему Донбасс не получится вернуть силой

Возвращение оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей только военным путем невозможно по нескольким причинам: огромные потери, риск быть обвиненными в нарушении международного гуманитарного права и несопоставимость ресурсов Украины и России.

Об этом в интервью "Армия Inform" заявил главнокомандующий ВСУ, генерал-полковник Руслан Хомчак. Он пояснил, что это не только его личная позиция, а еще Генштаба и экспертов.

"Военное решение (конфликта на Донбассе) невозможно по многим причинам. Во-первых, нас могут обвинить в нарушении международного гуманитарного права в части ведения военных действий на территории густонаселенных районов. Вы знаете, что такое Донбасс. Когда один населенный пункт сразу переходит в другой. Если начать там активные боевые действия, будет немало жертв среди гражданского населения. Во-вторых, будут серьезные потери и среди военных. Они будут исчисляться трех- или четырехзначными цифрами при продвижении вглубь оккупированных территорий. Мы готовы к этому? Не забывайте: у России сейчас значительно больше ресурсов", – рассказал Хомчак.

Генерал-полковник отметил, что Украина все еще "буксует" в некоторых сферах.

При этом главнокомандующий подчеркнул, что Вооруженные сил Украины должны быть готовыми к любому развитию событий: не только держать оборону, но и умело вести наступление в городских условиях.

По его словам, на следующий год среди приоритетных задач стоит повышения навыков выполнения задач в условиях применения противником новейшего вооружения. Речь идет о ракетах и авиации, средства радиоэлектронной борьбы, беспилотниках.

Как сообщал OBOZREVATEL, подводя итоги 2020 года Руслан Хомчак заверил, что Вооруженные силы Украины выполнили задачу, которая была им поставлена.