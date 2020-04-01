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1 апреля • обновлено в 23:09
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Хомчак анонсировал сокращение 17 генеральских должностей в ВСУ

1.2т
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В ходе реформы в Вооруженных силах Украины под сокращение попадут 17 генеральских должностей.

Об этом в интервью информагентству "АрмияInform" сообщил главнокомандующий ВСУ генерал-полковник Руслан Хомчак: "Предполагаю, что сейчас удивлю многих наших критиков. В процессе нынешней реформы в нашем войске сокращается 17 генеральских должностей", – заявил он.

Руслан Хомчак

Руслан Хомчак

"Гордон"

К тому же в Верховную Раду подан законопроект о реформе генеральских званий.

"Мы предложили нашим законодателям ввести генеральские звания с национальными особенностями, а именно: однозвездочная, как в НАТО, бригадный генерал, двухзвездочную - генерал-хорунжий, трехзвездочный - генерал-поручик, и четырехзвездочный генерал. К сожалению, не все депутаты готовы прислушиваться к военным, но мы продолжаем убеждать", – пояснил генерал-полковник.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский утвердил новые полномочия главнокомандующего Вооруженных сил Украины.

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Персона
Руслан Хомчак
Место
Украина
Тег
Вооруженные силы Украины
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