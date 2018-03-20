Любовь зла...

Вот и закончились выборы в России. Никто не ожидал сенсации. Единственно, что беспокоило власть - это процент явки. Но всегда есть подотчётные бюджетники, зависимые избиратели, необходимые автобусы...

По предварительным данным явка составила около 60%.

Путин победил с подавляющим преимуществом. И, может быть, и были какие-то искажения в бюллетенях, но существенно изменить эти данные не представлялось возможным .

И тогда возникает вопрос - за что же россияне так поддерживают Путина?

Все же они пока не КНДР. И за границу летают, и общаются с иностранцами, и видят уровень жизни в демократических странах.

Один россиянин сказал мне, что они никогда так хорошо не жили, как при Путине.

Конечно, уровень жизни в России по сравнению со странами свободного мира отстаёт на порядок, но тем не менее любовь не проходит.

Можно говорить и об оболванивании населения средствами массовой информации, но все это будет успешно работать при одном условии - когда жизнь населения улучшается.

Эту аксиому прекрасно знали и знают все диктаторы мира.

Что нужно народу? Хлеба и зрелищ. Эту истину понимали ещё в Древнем Риме.

И тогда любой диктатор будет пользоваться безоговорочной поддержкой основной массы народа. Возникают отношения барина и холопов.

И когда холопы воспринимают правителя в виде благодетеля они поддерживают его во всех начинаниях. Эти отношения были и в Древнем мире, и при феодальном строе, когда один феодал ссорился с другим и отношения выясняли при помощи вооруженных холопов с двух сторон.

Можно предположить, что с этого времени общество должно было существенно измениться. И действительно, с 19-го века в различных странах начала появляться определенная прослойка здравомыслящих, критично настроенных слоев населения, которым удалось в определенной мере сломать эту тенденцию отношений барин-холоп и привить чувство собственного достоинства всей массе населения, создать систему государственного управления, где все равны перед законом, где правящий класс играл роль эффективного менеджера. Так возникли демократические страны.

Но там, где процент прослойки здравомыслящих населения был небольшой, там быстро власть захватывали диктаторы и уничтожали всех несогласных.

Например, Гитлер. Сначала он существенно сократил безработицу в Германии, постоянно увеличивал доходы немцев.

Хлеб был, требовались зрелища.

Большинство немцев с упоением смотрели, как уничтожают коммунистов, руководителей профсоюзов, кстати, отстаивающих их права, евреев. Ведь немцы жили все лучше и лучше. Развивалась промышленность, особенно оборонная отрасль, сельское хозяйство. Ну, захотел Гитлер оккупировать Судеты, ему виднее. Может, ещё доходы вырастут. Он же доказал, что он способен улучшить жизнь народа.

И тут соловьиной трелью разливаются пропагандисты. Фюрер думает о всех немцах, живущих во всем мире. Надо им помочь.

Разве нападению на СССР не предшествовала пропаганда, что каждый немец будет иметь дачку где-то в Украине или в России, и прислуживать ему будут неполноценные расы, и немцы будут жить ещё лучше, ибо они арийцы.

Гитлер же гений, он никогда не обманывал.

Ну, и пропагандисты облачили все это в оболочку патриотизма и великого "немецкого" духа.

В СССР пошли другим путём. Пользуясь революционной ситуацией, сначала уничтожили весь интеллектуальный слой нации, развязали гражданскую войну, выслали в Сибирь самое активное и работоспособное население.

Потом начались репрессии против тех, кто ещё остался и мог что-то соображать. Потом одни Шариковы стали уничтожать других.

Народ ликовал. Зрелище было. Нужен был хлеб.

Кто жил в СССР после войны, помнит, как ежегодно 1 марта снижались цены на все товары, особенно на те, которые никогда не были в продаже.

Народ знал - Сталин снижает цены. Ну, как не любить его!

Самой читаемой книгой в советских семьях были не томики Шекспира или стихи Есенина, не книги Льва Толстого или Тургенева, не "Заповіт" Шевченко, или "твори Лесі Українки", а "Книга о вкусной и здоровой пище".

Как говорил Иосиф Виссарионович: "Жить стало лучше, жить стало веселее".

Ну, и вставать в 6 утра, чтобы занять очередь за мукой - совсем весело. Но книга есть.

С 2000 года, когда цены на нефть поднялись в 7-8 раз, реальные доходы Российского населения ежегодно увеличивались на 7-10% до 2014 года. Хлеб был, надо было зрелищ.

И тогда подключились российские гебельсы.

Путин - гений, он все делает правильно. И народ это видит на собственном опыте. "Путин- молодец". Он хочет, чтобы весь мир жил так, как великая Россия.

Не дадим притеснять русских, не дадим обижать нашего сюзерена.

"Сдохнем за него", - как сказала одна россиянка, - "но в обиду его не дадим".

Поэтому и захват Крыма, и вторжение на Донбасс воспринимаются как великая победа "русского мира" и лично Владимира Владимировича.

Кто говорит, что Путин совершил ошибку, тот враг России и русских.

"Сдохнем за него!"

Если вы думаете, что в России нет олигархов, как в Украине - расслабьтесь.

По данным зарубежных источников состояние российских олигархов составляет 450 млрд долларов. Не хотите сравнить с украинскими - 9,5 млрд.

В России нет коррупции? А расследования Навального никого не интересует?

Россиян не интересует, ибо они стали холопами Путина.

Состояние российского общества в полной мере отражают и результаты выборов.

Путин - более 76%,коммунист Грудинин - 11%, сын юриста и главный клоун России - 5,6 , а вот представители демократических сил - Явлинский и Ксения Собчак - на двоих 2,5%.

Вот такой уровень в России здравомыслящего населения.

Хотя с 2014 года в результате "многоходовочки " Путина и снижения цен на нефть реальные доходы россиян начали ежегодно уменьшаться.

Но не так значительно, что позволило бы критически посмотреть на действия своего кумира.

Средняя зарплата в долларовом исчислении снизилась с 900 в 2013 году до 615 в 2017. Около 30% населения получают зарплату менее 220 долларов, и их количество по сравнению с 2013 годом увеличилось с три раза. Это все данные российских источников.

Да и не все жители регионов в России получают среднюю зарплату в 615 долларов.

В 2017 году согласно российской статистике средняя зарплата в России составила 35845 рублей (около 16 тыс. грн).

В том числе по регионам: Чукотский автономный округ - 92,5 тыс рублей.,

Ямало - Ненецкий округ - 80,8 тыс. рубл. Но это зоны вечной мерзлоты.

А вот Москва со средней зарплатой 73,8 тыс. руб. на третьем месте.

Путин знает, где делаются революции.

А как же "сакральный" Крым? Там средняя зарплата примерно на уровне других европейских областей России - 24 тыс. рублей (10,7 тыс. грн)

И это не самая маленькая зарплата в России. В Дагестане ещё меньше - 19 тыс. (8,5 тыс. грн).

В общем, недалёко от Украины. Но простите, у нас же нет столько нефти, газа, золота, леса, никеля, то есть нет всей таблицы Менделеева, которую россияне продают во все страны. На Россию никто не нападал. У неё никто не отжимал территорию, не вывозил ее имущество из страны. Почему же такой мизерный уровень жизни?

Я думаю, что пройдёт пару лет и, учитывая тенденции развития, мы будем впереди России по уровню жизни.

И все равно, как говорил наш незабвенный Леонид Ильич Брежнев, "дарагие россияне" , вам все равно не избежать реформ и не пугайте весь мир, вас никто не боится. Примите успокоительное и трезвыми глазами посмотрите на мир, если вы уже встали с колен.

В нем много интересного. Перестаньте пугать и убивать, уйдите с чужих территорий и вас снова могут полюбить. Страна-то большая и ресурсы огромные.