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''Холоп низко кланяется'': чиновники Харькова оскандалились с правилами для народа 

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Украинцев возмутило требование Харьковской областной рады обращаться к чиновникам, обязательно добавляя "уважаемый".

Фотографией письма с соответствующими указаниями на своей странице в Twitter поделился пользователь с ником Zheka Butov. Отметим, требования составила заместитель начальника управления по вопросам коммунальной собственности Ирина Потопальская.

"Большая просьба - в письмах, адресованных главе Харьковской облрады Чернову Сергею Ивановичу обязательно пишем "уважаемый Сергей Иванович!" и "с уважением", - сказано в сообщении.

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"Письма, которые не соответствуют требованиям, будут возвращены без рассмотрения", - подчеркнули в тексте.

''Холоп низко кланяется'': чиновники Харькова оскандалились с правилами для народа 

twitter.com/ZhekaButov

"За ошибку в титуле царя Алексея Михайловича полагалось 200 батогов. Так что пока все в пределах", "Как в армейке", "Не понял... Где слова "низко кланяется вам холоп?" - пишут в комментариях.

''Холоп низко кланяется'': чиновники Харькова оскандалились с правилами для народа 
''Холоп низко кланяется'': чиновники Харькова оскандалились с правилами для народа 
''Холоп низко кланяется'': чиновники Харькова оскандалились с правилами для народа 
''Холоп низко кланяется'': чиновники Харькова оскандалились с правилами для народа 
''Холоп низко кланяется'': чиновники Харькова оскандалились с правилами для народа 
''Холоп низко кланяется'': чиновники Харькова оскандалились с правилами для народа 

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Харькове засняли странное задержание парня людьми в форме, которое пользователи пояснили "отловом" призывников.

Место
УкраинаХарьков
Объект
скандалы
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Holub Bohdan
Holub Bohdan
А в суд слабо за порушення вимог закону про держслужбу і за незаконну відмову від розгляду документа? Інакше таки холопи.
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Stepanenko Sania
Stepanenko Sania
Шановний Сергій Івановичу! Ваш персональний контейнер для сміття вже чекає на вас. Ласкаво просимо! З повагою, ваші виборці. PS. Будь ласка, не забудьте захопити з собою ту шльондру Потопальську.
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