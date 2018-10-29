''Холоп низко кланяется'': чиновники Харькова оскандалились с правилами для народа 

Украинцев возмутило требование Харьковской областной рады обращаться к чиновникам, обязательно добавляя "уважаемый".

Фотографией письма с соответствующими указаниями на своей странице в Twitter поделился пользователь с ником Zheka Butov. Отметим, требования составила заместитель начальника управления по вопросам коммунальной собственности Ирина Потопальская.

"Большая просьба - в письмах, адресованных главе Харьковской облрады Чернову Сергею Ивановичу обязательно пишем "уважаемый Сергей Иванович!" и "с уважением", - сказано в сообщении.

"Письма, которые не соответствуют требованиям, будут возвращены без рассмотрения", - подчеркнули в тексте.

twitter.com/ZhekaButov

"За ошибку в титуле царя Алексея Михайловича полагалось 200 батогов. Так что пока все в пределах", "Как в армейке", "Не понял... Где слова "низко кланяется вам холоп?" - пишут в комментариях.

я нахуй сгорел в данный момент pic.twitter.com/KcZV84alta — Zheka Butov (@ZhekaButov) 29 жовтня 2018 р.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Харькове засняли странное задержание парня людьми в форме, которое пользователи пояснили "отловом" призывников.