Из-за резкого усиления циклонов на севере Атлантики конец мая-начало лета в Украине были достаточно холодными, а в Западной Европе и Скандинавии наоборот преобладало аномальное тепло.

Об этом в интервью OBOZREVATEL рассказала украинский метеоролог Вера Балабух. По ее словам, такие температурные контрасты спровоцировало резкое снижение температуры воды в Атлантическом океане, особенно в районе течения Гольфстрим (полный текст интервью читайте тут).

"Поэтому в Якутии было +33, в Турции +43, а буквально уже через двое суток эта температура снизилась почти на 25 градусов – до +10-15. В Украине в это время было холодно, а в Западной Европе и Скандинавии – наоборот аномальное тепло. Это случилось из-за циклонов, которые принесли с полярных широт холодный воздух, из-за чего резко снизилась температура океана в районе течения Гольфстрим", – объяснила метеоролог.

Май в Украине 2000.ua

По ее словам, зимой в Украине преобладали юго-западные потоки: воздух поступал не просто с южных районов Атлантики, но даже из Африки. Кроме того, вначале этого года температура Атлантики была самой высокой за весь период наблюдений – вода прогрелась до двух километров вглубь. Эти аномалии достаточно ярко просматриваются в районе Мексиканского залива, восточного побережья Америки и на севере Атлантики.

Как сообщал OBOZREVATEL, по мнению доктора наук, ведущего сотрудника Института геофизики НАН Украины Светланы Бойченко, лето-2020 в Украине пройдет в "погодных качелях". Прогнозируется как жара, так и затяжные прохладные дни с дождями.