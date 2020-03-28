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28 марта • обновлено в 14:15
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Холодно и сыро до самой Пасхи: синоптик расстроил прогнозом на апрель в Украине

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В апреле в Украине будет холодно и сыро до самой Пасхи – 19 апреля. Только в конце месяца в стране ожидается теплая и ясная погода.

По прогнозу народного синоптика Леонида Горбаня, первая неделя месяца будет солнечной, но прохладной, пишет "Сегодня".

Потом украинцев ждут обильные дожди, которые нужны для посевов после бесснежной зимы и сухого марта. Осадки с перерывами будут идти до самой Пасхи.

Среднесуточная температура первые 20 дней апреля будет колебаться в пределах +5...+11 градусов. По словам синоптика, потепление ожидается в третьей декаде апреля, днем можно будет даже загорать на даче при температуре +20...+22 градусов.

Прогноз погоды на апрель в Украине

Прогноз погоды на апрель в Украине

112 Украина

Также Горбань предупредил о небольшом периоде скудных дождей с 28 по 30 апреля. Дальше, по его словам, наступит майская сушь.

"Май будет жаркий и засушливый, в середине месяца более двух недель без осадков. После двух месяцев относительного тепла, в мае сразу начнется жара. Сухо, жарко, температура 28-32 градуса. На яровые культуры очень плохой прогноз по урожаю", – отметил синоптик.

По его словам, расчет показывает нехватку температуры для сева яровых в начале апреля. Но если промедлить, то посеянное позже зерно в засушливом мае может и не взойти. Либо всходы окажутся слабыми и не дадут хороший колос.

Как писал OBOZREVATEL ранее, в начале новой недели в Украину ворвется похолодание арктического происхождения. Сначала – в западных и северных областях, а с 31 марта обвалится температура воздуха в большинстве областей страны.

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Автор
Карина Бондаренко
Тема
Прогноз погоды
Место
Украина
Тег
погода
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