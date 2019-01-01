Погода в Украине: появился прогноз на весь 2019 год

Народные синоптики спрогнозировали погоду на 2019-й год. В конце января ожидается потепление и слякоть, а вот лето не будет слишком жарким.

Как сообщают "Вести", точно спрогнозировать погоду на весь год вперед очень сложно, а профессиональные синоптики обычно за подобные прогнозы не берутся или делают расплывчатыми.

Какой будет зима: прогноз на январь-февраль

Климатологи отмечают, что зима не станет аномально холодной. Если на севере страны все покрыто снегом, то в южных регионах осадки будут замечать редко. Во второй половине января, скорей всего, вернутся холода. В этот период температура может опускаться до минус 10-15 градусов. В конце января синоптики ждут очередное потепление и слякоть, а вот февраль будет холодным и снежным. Кроме того, очень вероятен сильный ветер во время февральских морозов.

Весна придет поздно

Как и в 2018 году, снег будет покрывать значительную часть страны едва ли не до апреля. Согласно народным приметам, в годы, когда Пасха приходит поздно, холоды держатся долго. Пасха в 2019 году празднуется 28 апреля. Самой лучшей температурой в марте будет 9-10 градусов тепла. Тепло резко сменит холод в конце апреля.

Жарким ли будет лето?

К температуре в 20-23 градуса можно готовиться уже в середине мая. При этом на юге страны лето будет традиционно жарким и душным, а на остальной территории - мягким и не душным. Предупреждается, что в июне на Западе и Севере Украины могут быть затяжные дожди, а также несколько волн похолоданий. Июль и август будут теплыми. На юге дожди будут редко, а вот на севере и западе можно ждать дожди, но не жаркие дни – с температурой около 30 градусов тепла.

Синоптики советуют ехать на море ближе к августу, когда осадки минимизируются, а температура будет стабильно в районе 30 градусов.

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Серая осень наступит лишь в ноябре

В сентябре еще можно будет ходить в летней одежде. Весь месяц температура будет не ниже 18-20 градусов. Кроме того, синоптики прогнозируют относительно сухую осень, аж до конца октября. В начале ноября начнется настоящая серая осень с осадками и холодами. В начале ноября температура будет в районе 5-8 градусов тепла, а вот на севере ближе к декабрю украинцы увидят первый снег и заморозки.

Как сообщал OBOZREVATEL, во вторник, 1 января, в большинстве регионов Украины не предвидится осадков, однако морозы продолжат усиливаться. В первый день 2019 года небольшой мокрый снег и дождь вероятны лишь в западных областях страны. При этом местами утром ожидается туман, а также гололедица.