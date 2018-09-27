Холода отступают: синоптики пообещали потепление в Украине

В четверг, 27 сентября в Украине немного потеплеет. Во всех регионах ожидается солнечная и сухая погода.

По данным синоптиков, в восточных областях будет ясно и без осадков. Днем воздух прогреется до +13 +15 градусов, в Донецкой области и Днепре до +16 градусов. Ночью +3 +5 градусов, сообщает Укргидрометцентр.

В северных областях Украины небольшая облачность, но без осадков. Днем температура воздуха составит +13 +15 градусов, ночью от +5 до +7 градусов.

На юге солнечно, ясно, осадки не прогнозируются. В Одессе, Николаеве и Херсоне температура воздуха составит +15 +17 градусов. Ночью от +4 до +6 градусов.

В Крыму солнечно, до +17 градусов днем и до +8 градусов ночью.

В западных областях местами небольшая облачность, без осадков. Днем воздух прогреется до +14 +16 градусов, ночью температура опустится до +4 +7 градусов.

В центральной части страны без осадков, солнечно и ясно. Дневная температура воздуха +13 +15 градусов, ночная +3 +5 градусов.

В Киеве 27 сентября облачно с прояснениями, дождь не прогнозируется. Днем +12 +14 градусов, ночью +6 +8 градусов.

Также синоптики предупреждают о сильных порывах ветра, местами скорость будет достигать 7-12 м/с.

Как сообщал OBOZREVATEL, по прогнозам синоптиков зима в этом году будет самой теплой за последние 30 лет, однако в отдельные дни стоит ждать и 20 градусов мороза.