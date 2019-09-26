Холода отменяются: синоптик уточнила прогноз по Украине

В пятницу, 27 сентября, на территории Украины потеплеет, ожидается сухая погода.

Как сообщает синоптик Наталья Диденко на странице в Facebook, в течение дня температура воздуха составит +15... +20 градусов.

По ее прогнозу, на севере еще будет свежее, +12... +17 градусов.

Дожди пройдут на западе и юге, а также вероятно на севере. А так, в большинстве областей будет сухо.

В Киеве пятница ожидается достаточно теплой, около +15 градусов. А в субботу и воскресенье станет еще теплее, до +18... +20 градусов. Дожди завтра маловероятны.

В субботу в столице будет сухо и тепло, а в воскресенье — дожди и также тепло.

Как сообщал OBOZREVATEL, в середине ноября в Украине синоптики прогнозируют первый снег.

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