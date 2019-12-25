Холода и снег: синоптики дали прогноз погоды до конца 2019 года

В Украине до конца недели 26-29 декабря существенно похолодает и пойдет снег.

Об этом сообщает пресс-служба Укргидрометцентра.

В четверг, 26 декабря будет облачно с прояснениями. На севере и местами в центре Украины ожидается небольшой дождь, на западе – мокрый снег.

Температура ночью и днем 2-7 градусов тепла , в западных регионах -1+4. Температура ночью упадет до -7.

В пятницу, 27 декабря также будет облачно с прояснениями. В западных, северных, большинстве центральных, Одесской и Николаевской областях ожидается дождь с мокрым снегом.

Температура в западных, северных и большинстве центральных областей составит -1+4. Ночью столбики термометра покажут до -7.

Погода в Украине

Суббота, 28 декабря встретит украинцев небольшим снегом с дождем. Температура ночью и днем будет колебаться от -3 до +3. В Карпатах ожидается сне.

В воскресенье, 29 декабря прогнозируется умеренный снег В западных регионах страны будет -1-7 градусов.

В Киеве до конца недели также ожидается снег, температура упадет ниже нуля, ночью похолодает до -6.

Погода в Украине Укргидрометцентр

Погода в Украине Укргидрометцентр

Погода в Украине Укргидрометцентр

Погода в Украине Укргидрометцентр

Как сообщал OBOZREVATEL, в начале 2020 года украинцам следует ожидать переменную погоду – до 31 декабря в стране похолодает, а уже с 1 января снова придет потепление.

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