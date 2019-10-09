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9 октября • обновлено в 18:19
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Холод отступит: синоптик дала теплый прогноз по Украине

1.2т Читать материал на украинском

На территории Украины в четверг, 10 октября, прогнозируется потепление.

Как сообщила синоптик Наталья Диденко на странице в Facebook, ближайшей ночью заморозки практически полностью покинут страну, исключение возможны на востоке.

Днем температура воздуха составит +14...+20 градусов. Немного свежее будет в западных областях, +12...+16 градусов.

Холод отступит: синоптик дала теплый прогноз по Украине

Осенняя погода

Осенняя погода

24 канал

Дожди возможны на западе Украины, вдоль северной границы, а на остальной территории существенные осадки маловероятны.

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В Киеве 10 октября днем ожидается потепление до +16...+18 градусов, без существенных осадков, порывистый юго-западный ветер.

Как сообщал OBOZREVATEL, в октябре в Украине ожидается несколько периодов "золотой осени", один из них – после 20-го числа.

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Тема
Прогноз погоды
Персона
Наталья Диденко
Место
Украина
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