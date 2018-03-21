У четвер, 22-го березня, в Україні буде багато сонця. Хоча й холодного. У більшості областей прояснення дозволять вночі прорватися морозу до -7-12 градусів, але трохи прогріють день, до 0-4 морозу, на Заході до 0+2 а на Півдні до +1+5 градусів.

Опади також будуть. Найближчої ночі у південній частині. І ще трохи підсипатиме сніг на Сході України. Все.

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У Києві завтра - без опадів, вдень із сонечком. Найближчої ночі ще холодяка, до -8, -9 градусів. Вдень 0, -2 градуси. Завтра відзначається День води, або водних ресурсів. Оскільки води у нас зараз у всіляких виглядах - лід, сніг, дощ - пребагато, то свято буде вдалим. А ось 23-го березня будемо святкувати Всесвітній день метеоролога.

Із власного досвіду знаю, що практично кожен з нас якнайкраще вміє прогнозувати погоду, аналізувати помилки синоптиків, розуміє, яке надважливе значення мають прогнози погоди, яка крута професія - метеоролог, синоптик... Тому цей день, 23 березня, має повне право називатися Днем усіх землян.

Бо про що б ми говорили, яким би сірим та нудним був цей світ без дощу, вітру, снігу, срібних циклонів та золотих антициклонів?