"Хочу выехать наконец из этой зоны!" Известный рекордсмен из Крыма экстренно обратился к Зеленскому

Плавец-рекордсмен из Севастополя Олег Софяник попросил помочь ему выбраться из оккупированного Россией Крыма.

Соответствующее письмо с просьбой о помощи он направил президенту Украины Владимиру Зеленскому, сообщает "Крым.Реалии". Софяник опасается, что при переезде административной границы, он может оказаться в застенках ФСБ.

"Там могут наркотики подбросить и оружие. Меня постоянно проверяют на админгранице: по нескольку часов держат меня, я у них в списках неблагонадежных, в базе данных ФСБ. Я хотел бы, чтобы Украина защитила меня как своего гражданина, чтобы я мог выехать наконец-то из этой зоны", – пояснил Софяник.

Олег Софяник экстренно обратился к Зеленскому

Софяник также заявил, что российские спецслужбы ведут за ним слежку.

"За мной в последнее время открыто ведется наружка. Я, например, прихожу на кладбище, к родителям на могилу, подъезжает машина, они стоят открыто меня фотографируют, ведут наблюдение, прослушивают телефон", – рассказал Софяник.

Такое преследование он связывает со своей проукраинской позицией.

"Я неугоден им. Потому что занимаюсь диссидентскими историями. Последняя вот эта нездоровая активность ко мне связана с последними заплывами моими в поддержку крымских татар", – отметил Софяник.

Отметим, что российские силовики уже задерживали его на админгранице между Крымом и Херсонщиной. До этого он совершил заплыв от мыса Лукулл (на западе Крыма) до бухты Омега в Севастополе. Расстояние в 30 км он преодолел за 10 часов – без отдыха и сопровождения. Этот заплыв Софяник посвятил 75-летию депортации крымских татар.

Отметим, что Олег Софяник совершил более 50 марафонских заплывов, самый длинный из которых – через Южно-Китайское море – 350 км. Переплыл также Средиземное море, Мраморное море, пролив Босфор, пролив Дарданеллы. Совершал марафонские заплывы на расстояние до 100 км вдоль берегов Крыма.

Как сообщал OBOZREVATEL, суд Швейцарии обязал Россию выплатить около $82,1 млн компенсации украинским фирмам за имущество, которое было забрано у них в аннексированном Крыму.

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