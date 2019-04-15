|Общество
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
Подушка «Венето Комфорт Антистресс» Участвовать
Приз
Регистрация
ГлавнаяБлоги

/Общество

"Хочу помочиться в Мавзолее!" Корчинский дерзко пригрозил россиянам разгромом

Читать материал на украинском

Лидер партии "Братство" Дмитрий Корчинский заявил, что война с Россией не может быть окончена до тех пор, пока агрессор не будет разрушен полностью и не поплатится за свои преступления в Крыму и на Донбассе.

Более того, закончиться противостояние должно в Москве, а не на территории Украины. Такое мнение он озвучил в интервью журналистке Янине Соколовой для программы "Рандеву" на "5 канале" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Дмитрий Корчинский

Дмитрий Корчинский

Скриншот видео

"Мы должны воевать у них. Хочу, чтобы Путин был повешен на Крымском мосту, чтобы наши бедные ребята приняли участие в разграблении бриллиантовой палаты московского Кремля, хочу пройтись по сожженных развалинах ЦУМа, который выходит на Красную площадь, хочу помочиться в Мавзолее. Я хочу очень многих вещей, и они должны быть сделаны. Вот до тех пор война не должна быть окончена", — поделился своими мечтами Корчинский.

Новости
"Чтобы склевали чайки": Корчинский пригрозил Путину казнью на Керченском мосту

Как сообщал OBOZREVATEL:

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на OBOZREVATEL.

Тема
Российско-украинский конфликт
Персоны
Янина СоколоваДмитрий Корчинский
Место
Украина
Поделиться в Facebook
10
Комментарии
5
69
Смешно
12
Интересно
0
Печально
5
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
вованов вован
вованов вован
Во дает вислоусая шаровара. Чего же ты решил захватывать в Москве, если даже не знаешь селюк-махновец её географию и достопримечательности, на Красную площадь выходит ГУМ, а не ЦУМ. В Москве нет бриллиантовой палаты, в Кремле есть Оружейная палата и Алмазный фонд. Помочится он хочет, иди на Олимпийский свой и мочись там в обнимку с Порошенко в одну бутылочку.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1
Schuck Paula
Schuck Paula
Я залишила останню роботу і почала працювати в Інтернеті два місяці. Я виграв $ 29463 для керування веб-сторінками. Як? Я працюю в Інтернеті! Моя стара робота зробила мене нещасним. Тепер я можу сказати, що моє життя жахливо змінилося на краще !. Просто відкрийте посилання на цьому сайті тaа відвідайтеe картки тoщo нa дoмашніх нoсіях i більшe карт для більш дoкладнoї інфoрмації. ....... >>>>>>>>>> w­w­w­.­W­e­b­J­o­b­9­8­.­C­o­m
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Бухгалтер Борис
Бухгалтер Борис
Хохлы, вам сами не смешно, читая это?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1

Блоги / мнения