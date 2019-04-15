"Хочу помочиться в Мавзолее!" Корчинский дерзко пригрозил россиянам разгромом

Лидер партии "Братство" Дмитрий Корчинский заявил, что война с Россией не может быть окончена до тех пор, пока агрессор не будет разрушен полностью и не поплатится за свои преступления в Крыму и на Донбассе.
Более того, закончиться противостояние должно в Москве, а не на территории Украины. Такое мнение он озвучил в интервью журналистке Янине Соколовой для программы "Рандеву" на "5 канале" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
Дмитрий Корчинский
Скриншот видео
"Мы должны воевать у них. Хочу, чтобы Путин был повешен на Крымском мосту, чтобы наши бедные ребята приняли участие в разграблении бриллиантовой палаты московского Кремля, хочу пройтись по сожженных развалинах ЦУМа, который выходит на Красную площадь, хочу помочиться в Мавзолее. Я хочу очень многих вещей, и они должны быть сделаны. Вот до тех пор война не должна быть окончена", — поделился своими мечтами Корчинский.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Корчинский заявил, что Украина окончательно победит тогда, когда разрушит Россию, а не только вернет свои оккупированные территории.
Также он уверен, что Украина должна вернуть временно оккупированные Донбасс и Крым только силовым путем.
Националист считает, что кремлевская пропаганда уже сформировала у россиян образ украинца, которого нужно бояться.
Корчинский призывал устроить в России новое "смутное время". Он посоветовал повторить опыт XVII века, когда украинцам удалось одолеть Москву.
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