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2 января • обновлено в 13:28
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Олег Сенцов
Олег Сенцов
Украинский кинорежиссер Все статьи автора

Хочу ходити проспектом Бандери, а не Сталіна

1.5т
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Минулий рік був дуже важливий для мене. Також як і більше сотні полонених, я повернувся до своєї родини та до своєї країни. Я дуже радий за усіх визволених, та нескінченно вдячний тим, хто боровся та виборов нашу свободу. Дякую вам усім! Я ніколи не забував про тих, хто ще залишається у полоні та буду говорить про них на усіх рівнях, поки остання людина звідти не повернеться додому.

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У наступному році я бажаю Україні та ії громадянам не тільки повернення в’язнів, але і найголовнішого. Того, без чого не можливо не появлення нових полонених. Того, без чого не можливе не появлення нових загиблих. Того, без чого не можливо повернення наших територій та прихід справжнього миру. Я бажаю усім нам одного – перемоги! Тому що без неї у нас немає майбутнього. Тому що без неї ми не будемо мати свою країну. Тому що мені не байдуже назва вулиць, якими я ходжу у своєму місті. Я хочу ходити проспектом Бандери, а не Сталіна.

І до речі, Степане Андрійовичу, зі святом!

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Автор
Олег Сенцов Олег Сенцов
Темы
Украинские политзаключенные в России Российско-украинский конфликт Война на Донбассе
Место
Украина
Источник
Источник: Facebook Олега Сенцова
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Яворский Сергей
Яворский Сергей
Самые т у п ы е р о г у л и пишут о том, что Сопля (кликуха Б а н д е р ы) сидел в концлагере, поэтому он, типа "борец" с фашизмом. Эти д е г е н е р а т ы не хотят знать, что Сопля сидел в комфортном блоке и имел возможность свободного перемещения по лагерю и когда Рейху начал приходить конец, Гитлер выпустил Соплю под его личные обещания бороться с коммунизмом. Учите историю, д е б и л ы!
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0
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Яворский Сергей
Яворский Сергей
Самые т у п ы е р о г у л и пишут о том, что Сопля (кликуха Б а н д е р ы) сидел в концлагере, поэтому он, типа "борец" с фашизмом. Эти д е г е н е р а т ы не хотят знать, что Сопля сидел в комфортном блоке и имел возможность свободного перемещения по лагерю и когда Рейху начал приходить конец, Гитлер выпустил Соплю под его личные обещания бороться с коммунизмом. Учите историю, д е б и л ы!
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Владимирович Владимир
Владимирович Владимир
Хоти ходить где хочешь,но переименовать ради тебя никто и ничего не собирается.
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