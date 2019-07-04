"Хочу, чтобы сидели!" Потерпевшие в ДТП на Сумской мощно обратились к Зеленскому

Потерпевшие в ДТП в Харькове на Сумской обратились к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой гарантировать справедливое расследование трагедии.

Об этом сообщается на сайте медиа-центра "Накипело", в котором в четверг, 4 июля, прошла пресс-конференция родственников погибших и пострадавших от аварии, а также их представителей.

Потерпевшие выразили беспокойство из-за того, что осужденная Алена Зайцева может затягивать рассмотрение дела. Также они отметили, что не согласны с апелляционными жалобами, поданными Зайцевой и вторым фигурантом Геннадием Дроновым.

Потерпевшие в ДТП на Сумской обратились к Зеленскому

"Мы чувствуем, что дело сойдёт на нет. Зайцева сначала кается, а потом говорит, что невиновна. Эта апелляция – цинизм, как и деньги, которые нам просто кинули. Мы просим президента взять дело под контроль, иначе они оба получат условно", – сказал Игорь Берченко, отец погибшей Дианы Берченко.

Адвокаты потерпевших Дмитрий Марцонь и Лариса Матвеева обратили внимание Зеленского на то, что взяв дело под свой контроль, он может восстановить доверие украинцев к судебной системе.

"Это дело вскрыло очень большое количество проблем и ошибок. Система не хочет себя менять — примером тому может служить ситуация с Федирко. Мы все были свидетелями этого фарса, когда она появилась, когда она кивала на следователя, а что мы имеем в итоге? И Зайцеву, и Дронова доставляли на экспертизу, чтобы понять были ли они в состоянии наркотического опьянения. И мы так и не смогли получить внятный ответ на абсолютно очевидный вопрос", – отметил Марцонь.

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Пострадавшие призвали водителей быть внимательнее на дорогах и думать о людях, которым они могут нанести вред.

"Людей не вернёшь. Я хочу, чтобы Зайцева и Дронов отсидели по 10 лет, чтобы водители задумались и не нарушали правила. Каждый раз мне очень тяжело к этому возвращаться, но если это поможет, чтобы чей-то любимый человек не погиб, я буду ходить на заседания", – сказала пострадавшая Оксана Евтеева.

Правозащитница Лариса Матвеева сообщила, что обращение к главе государства будет отправлено, как только документ подпишут все желающие потерпевшие.

"Мы отправим его в Администрацию президента, чтобы Владимир Зеленский имел возможность поручить рассмотреть его определенному человеку, возможно, обобщить те проблемы, которые будут обнаружены и отреагировать на них. Не путем давления на суд, а основываясь на гарантировании прав, предусмотренных законом, для граждан", – пояснила адвокат.

Как сообщал OBOZREVATEL:

В октябре 2017 года на улице Сумской в Харькове машины Алены Зайцевой и Геннадия Дронова столкнулись, после чего влетели в 11 пешеходов. В ДТП погибли шесть человек.

Зайцева утверждала, что не превышала скорость, однако экспертиза показала, что ее Lexus мчался со скоростью более 100 км/ч.

Киевский суд Харьковской области вынес приговор виновникам. Алене Зайцевой и Геннадию Дронову дали по 10 лет лишения свободы.

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