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14 марта • обновлено в 06:09
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Врач пояснила, почему хлоргексидин не спасет от коронавируса

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Семейный врач Рита Гофман заявила, что хлоргексидин является "хорошим обеззараживающим средством", но его нельзя назвать альтернативой медицинской маски, применяемой для защиты от инфекции коронавируса COVID-19.

"С масками – это отдельный разговор. Хлоргексидин не заменит маску. Это разные меры, у каждой из них свое назначение", – сказала она в комментарии OBOZREVATEL.

Медик назвала хлоргексидин "хорошим обеззараживающим средством", которое можно применять "по факту контакта". Как пояснила врач, этот препарат следует применять после длительного нахождения в многолюдном месте, в общественном транспорте или в трудовом коллективе.

Медицинская маска, вирус, коллаж

Медицинская маска, вирус, коллаж

"Когда человек бывает в коллективе и часто бывает на людях в течение дня, в носоглотку попадает огромное количество всяких возбудителей, и вирусных, и бактериальных. Если мы приходим домой и промываем носоглотку в конце длительного рабочего дня, то это оказывает свое действие. Снижается концентрация возбудителей", – пояснила медик.

По ее словам, "хлоргексидин можно использовать для обработки рук. В растворах малой концентрации им можно полоскать горло и рот, обрабатывать преддверия носа".

В контексте коронавирусной инфекции врач подчеркнула, что она является респираторной. "Если вы защищаете верхние воздухоносные пути, то концентрация возбудителя падает. Хлоргексидин – это не панацея, но это элемент культуры профилактики не только коронавируса, но и любой вирусной респираторной инфекции", – сказала она.

Как писал OBOZREVATEL, в киевских аптеках наблюдается дефицит медицинских масок. В качестве альтернативы фармацевты предлагают покупать хлоргексидин.

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Автор
Татьяна Гайжевская Татьяна Гайжевская
Темы
Коронавирус Эксклюзив
Персона
Рита Гофман
Место
Украина
Тег
вирус
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