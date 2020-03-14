Врач пояснила, почему хлоргексидин не спасет от коронавируса

Семейный врач Рита Гофман заявила, что хлоргексидин является "хорошим обеззараживающим средством", но его нельзя назвать альтернативой медицинской маски, применяемой для защиты от инфекции коронавируса COVID-19.

"С масками – это отдельный разговор. Хлоргексидин не заменит маску. Это разные меры, у каждой из них свое назначение", – сказала она в комментарии OBOZREVATEL.

Медик назвала хлоргексидин "хорошим обеззараживающим средством", которое можно применять "по факту контакта". Как пояснила врач, этот препарат следует применять после длительного нахождения в многолюдном месте, в общественном транспорте или в трудовом коллективе.

Медицинская маска, вирус, коллаж

"Когда человек бывает в коллективе и часто бывает на людях в течение дня, в носоглотку попадает огромное количество всяких возбудителей, и вирусных, и бактериальных. Если мы приходим домой и промываем носоглотку в конце длительного рабочего дня, то это оказывает свое действие. Снижается концентрация возбудителей", – пояснила медик.

По ее словам, "хлоргексидин можно использовать для обработки рук. В растворах малой концентрации им можно полоскать горло и рот, обрабатывать преддверия носа".

В контексте коронавирусной инфекции врач подчеркнула, что она является респираторной. "Если вы защищаете верхние воздухоносные пути, то концентрация возбудителя падает. Хлоргексидин – это не панацея, но это элемент культуры профилактики не только коронавируса, но и любой вирусной респираторной инфекции", – сказала она.

Как писал OBOZREVATEL, в киевских аптеках наблюдается дефицит медицинских масок. В качестве альтернативы фармацевты предлагают покупать хлоргексидин.

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