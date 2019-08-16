"Хлопцы полегли от "Боярышника": Соколова в образе казака высмеяла скрепы "ЛНР"

Украинская журналистка Янина Соколова остро высмеяла террористов "ЛНР", записав яркую пародию на их "казачье" подразделение.

Ее она показала в своем еженедельном шоу "Вечер с Яниной Соколовой", посвятив сюжет нелепой инициативе боевиков создать Совет казацких стариков (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Мне на глаза попался рейтинг самых страшных и одновременно самых бесполезных вещей в мире. На третьем месте – либидо Медведева, на втором – Скичко в Верховной Раде, а на первом – казаки "ЛНР". Они кумекали-кумекали и придумали две ужасно бесполезные вещи – носить на голове кучерявое очко и организовать в "молодой республике" Совет казацких стариков", – смеется Соколова.

После этого телеведущая предстала перед зрителями в образе "атамана" казаков-террористов и спародировала его речь, в которой разнесла всю аморальную суть псевдореспублик оккупантов на востоке Украины.

"Православные, беда на фронте! "Боярышник" опять не соблюдает режим тишины! Вчера от него опять за гаражами полегли наши хлопцы, точно бьет, с*ка, в самое, ух, "ну, давай еще по 50". А все почему? Потому что мы неорганизованные! Я сам от него в госпитале пять месяцев провалялся. Потому что неопытные мы!" – шутит она.

Янина Соколова Скриншот видео

"Предлагаю создать Совет стариков. Научат нас всему необходимому: как правильно светить антифриз, чтоб не напиться до зеленых чертей, сколько бить бабу, чтоб она стала послушной, но не умерла, как гадать на кобыльей ж*пе, как правильно рукоблудить на плакат Вики Цыгановой. И самое главное – как быть казаком, что переводится "свободный человек", но все время ложится то под царя, то под генсека, то, бл*дь, под Путина. А теперь, братцы, идем в контратаку на супостата. Отомстим за хлопцев и за дедов, за православного Сталина, Николая ІІ!" – продолжила Соколова высмеивать наемников Кремля.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Соколова рассказала, что ее бывший возлюбленный сейчас является идеологом "русского мира" в террористической "ЛНР". Более того, сама она много лет назад также могла уехать с ним на постоянное место жительства в Москву, но сейчас не жалеет, что не сделала этого.

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