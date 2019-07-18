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"Хлопнем, как резинкой от трусов!" Соколова предложила соседям России разгромить агрессора

1.9т Читать материал на украинском

Украинская журналистка Янина Соколова высмеяла имперские амбиции России и предложила ее странам-соседям объединиться для разгрома врага.

Шутливый план она озвучила в эфире шоу "Вечер с Яниной Соколовой" на YouTube (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Я хочу обратиться к народам, граничащим с Россией. Друзья (говорю "друзья", потому что слово "братья" засра*о), предлагаю Беларуси, Украине, Казахстану, Грузии и всем объединиться в одну мощную страну – Белоукроказазузию. И сделать это вероломно, за одну ночь. Чтобы в Кремле утром все ох*рели, что у них вдоль границы – великая Белоукроказазуия!" – иронизирует над оккупантами телеведущая.

В качестве государственных символов новой страны она предложила флаг, который объединит в себе флаги государств-соседей России, а также конституцию всего из двух пунктов.

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Янина Соколова

Янина Соколова

Скриншот видео

"Пункт 1: дать п*зды кремлевско-фашистской хунте. Пункт 2: после выполнения первого пункта великая Белоукроказазузия распускается. Вот вы спросите, как великая Белоукроказазуия победит Россию? Да очень просто – мы по всему периметру как натянем границу на себя, как резинку от трусов! И они такие: "О, лохи отступают, халявная земелька!". А мы как опустим резинку, и она как хлопнет им по ушам, что в Сибири снег с елок попадает", – шутит Соколова, призывая сибиряков присоединиться к международной борьбе с Кремлем.

Как сообщал OBOZREVATEL, депутат нелегитимной Госдумы России Олег Нилов предложил провести в Киеве вместо прайда ЛГБТ "русский марш". Соколова предупредила его, что участников сообщества ожидает жесткий прием в украинской столице и разгон националистами и геями.

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Персона
Янина Соколова
Место
Украина
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Комментарии
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CARGO 100
CARGO 100
Белоукроказазуия? Да всем хватает уже ххложопоукроевропии ...
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Бурмистров Вадим
Бурмистров Вадим
Уровень это девочки как журналиста, ниже плинтуса.
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Serov Oleg
Serov Oleg
это даже не кокс...это ближе к дусту...
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