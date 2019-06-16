Хлеб и мороженое: ученые назвали опасные для жизни продукты

Кондитерские и хлебобулочные изделия, мороженое, различные снеки, полуфабрикаты и восстановленные мясные продукты повышают риск смерти.

Об этом сообщает АиФ со ссылкой на исследование французских ученых. Указанные продукты состоят из нескольких ингредиентов и проходят множество стадий промышленной обработки. Они содержат много сахара, соли, жиров и масел, а также ароматизаторы, красители, подсластители и эмульгаторы.

C 2009-го по 2017 год ученые следили за рационом более 44,5 тысячи пациентов старше 45 лет. Учитывались вес, рост, степень физической активности, образ жизни, уровень образования и другие социодемографические характеристики участников.

Согласно результатам исследования, около 30 процентов дневного рациона добровольцев составляла пища с высокой степенью переработки. Выяснилось, что увеличение потребления ультраобработанных продуктов всего на десять процентов повышает риск преждевременной смерти сразу на 14 процентов.

Мороженое

Отмечается, что указанные продукты чаще всего потребляли люди с низким уровнем дохода, образования, физической активности и высоким индексом массы тела. Ученые подчеркивают, что данная тема нуждается в более детальной разработке.

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