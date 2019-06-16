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Хлеб и мороженое: ученые назвали опасные для жизни продукты

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Кондитерские и хлебобулочные изделия, мороженое, различные снеки, полуфабрикаты и восстановленные мясные продукты повышают риск смерти.

Об этом сообщает АиФ со ссылкой на исследование французских ученых. Указанные продукты состоят из нескольких ингредиентов и проходят множество стадий промышленной обработки. Они содержат много сахара, соли, жиров и масел, а также ароматизаторы, красители, подсластители и эмульгаторы.

C 2009-го по 2017 год ученые следили за рационом более 44,5 тысячи пациентов старше 45 лет. Учитывались вес, рост, степень физической активности, образ жизни, уровень образования и другие социодемографические характеристики участников.

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Согласно результатам исследования, около 30 процентов дневного рациона добровольцев составляла пища с высокой степенью переработки. Выяснилось, что увеличение потребления ультраобработанных продуктов всего на десять процентов повышает риск преждевременной смерти сразу на 14 процентов.

Мороженое

Мороженое

Отмечается, что указанные продукты чаще всего потребляли люди с низким уровнем дохода, образования, физической активности и высоким индексом массы тела. Ученые подчеркивают, что данная тема нуждается в более детальной разработке.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Эксперт подсчитала во сколько украинцу летом 2019 года обойдется продуктовый набор из пяти традиционных блюд: борщ, бутерброд с салом, овощной салат, вареники с грибами и картошкой, компот.

  • Названо самое опасное мороженое в Украине. Регулярное его употребление может вызвать серьезные проблемы со здоровьем.

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продукты
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